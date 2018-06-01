Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin sosyal medya üzerinden davetine icabet ederek, Hüseyin Gazi Yurdu'nda yaptığı sahur, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Bir öğrencinin Twitter'dan "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak." paylaşımıyla yaptığı davete, "Çayınız hazırsa geliyorum." yanıtını veren Erdoğan, sahuru öğrencilerle yapmıştı.

Yurtta kalan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yemekhanede görünce bu anları, telefonlarından canlı yayınla paylaşmıştı.

Facebook ve Twitter üzerinden eş zamanlı yapılan canlı yayınlar, toplamda 2,1 milyon izlenmeye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle sahuru, 2018'in en fazla izlenen yayını oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle yaptığı sahura ilişkin sosyal medyada birçok paylaşımda bulunuldu.

Twitter kullanıcıları, "Buram buram Anadolu'sun sen Reis", "Reis bir yere misafir olup çay içince sanki bizdeymiş gibi seviniyorum", "Cumhurbaşkanım mıhlama ve çay var bize de buyrun", "Sayın Cumhurbaşkanım, yaptığınız hareketle serin Ankara gecesinde yüreğimizi ısıttınız." yorumları yaptı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER