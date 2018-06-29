Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörü ayaklarımızın altına alıp yok edeceğiz ki ülkemizde huzur olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahil Güvenlik Akademisi Camii açılışında konuştuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Erdoğan, "Komandolarımızı ne kadar artırırsak, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelemiz o kadar artacaktır. Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun. Küçük Muhammed anlamında bizim askerimizin adı Mehmetçik verilmiştir. Başka hiçbir ülkenin askerine Mehmetçik denilmez. Sizler Mehmetçikler olarak, kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız. Peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu mübarek kılsın. Başarılarınız artarak devam etsin diliyorum" dedi.