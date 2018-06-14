Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçime 10 gün kala rakibi Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da vatandaşlara seslenecek. Erdoğan'ın mitingi saat 15.00'da başlayacak. Seçim için vaatlerini sıralayacak olan Erdoğan, geçmişte yapılan hizmetleri de hatırlatarak oy isteyecek.

Erdoğan'ın mitingi sırasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Yalova'da olacak. Erdoğan ve İnce miting meydanlarında sık sık biribirlerine göndermelerde bulunuyor. İnce bugünü dinlenerek geçirecek ve miting düzenlemeyecek. İnce, "Biraz dinlenmem lazım. Bugün istirahatteyim arkadaşlar, kusura bakmayın. Akşam köydeki iftara katılacağım. Yarın sabah ise bayram namazını kılıp ailemle bayramlaşacağım" dedi. Muharrem İnce daha önce Arife Günü'nü köyünde geçireceğini duyurmuştu.

İnce yarın Yalova'da ikinci mitingini düzenleyecek.









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