Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında, ' FETÖ'Ye üye olmamakla birlikte FETÖ'ye yardım etmek' gerekçesiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Erdem'in, 22 yıla kadar hapsi isteniyor.

Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia ediliyor. Erdem konu ile ilgili Artı 1 kanalında yayınlanan Gece Editörü programında açıklamalarda bulundu. Erdem, MİT TIR'ı belgelerini Tezcan'dan temin ettiğini, Zaman Gazetesi'nin önüne de Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile gittiğini beyan etti.

Erdem'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bana tebliğ edilmiş bir yakalama kararı yok, evimdeyim. Yakalamak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin, çay da ikram ederim. Ben 24 Haziran'a kadar CHP'nin milletvekiliyim. Türkiye'nin bu buhrandan sol düşünceyle çıkılabileceğine inanan biriyim. Benim hakkımda FETÖ'ye üye olmamak ile birlikte, yardım etmekten soruşturma açmışlar. 2 temel nedene bağlamışlar; MİT TIR'ları belgelerinin bende olması ve bu konuda twitler atmak. İkincisi ise, Zaman Gazetesi'nin önüne gitmemle ilgili durum."

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi Medya Komisyonu üyesiyim. Herhangi bir gazeteye kafama göre gitmem. Benim her gideceğim gazetede bir talimat, partimin bir iradesi vardır. Zaman Gazetesi'ne de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatla Berberoğlu ile birlikte gittik. Biz yarın bunu savcılara da söyleyeceğiz, sorduklarında. MİT TIR'ları ile ilgili yaşanan hadise, ben bu belgeleri sayın Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan'dan temin ederek twitler attım. Devlet bunu bilmiyor mu? Biliyor. Devlet ne diye bizi FETÖ'ye bağlamaya çalışıyor. Kimse FETÖ ile ilgili kitap yazamazken, Eren Erdem kitap yazdı."

Eren Erdem, CHP'nin 27.Dönem Milletvekili listesinde yer almamıştı. Öte yandan Erdem, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı alındığını öğrenmişti.

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