Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısında bulunarak 26 Ağustos 2018 tarihini önerdi. Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından Ankara'da art arda yapılan görüşmeler dikkat çekti.

Bahçeli, grup toplantısının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da TBMM'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Görüşmelerle ilgili bir açıklama yapılmadı ancak Bahçeli'nin erken seçimle ilgili çıkışının değerlendirildiği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile yarın saat 13.30'da bir araya geleceğini, konuyu görüşeceklerini söylemişti.

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