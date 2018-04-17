CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, "Geçen hafta Konya, Hatay ve İzmir'i ziyaret ettim. Konya'da belediye başkanlarımızın toplantısı vardı ona katıldım. Size oy veren vermeyen herkesi kucaklayacaksın, ayrımcılık yapmayacaksın dedim. Vatandaştan vergi topluyorsunuz, siz de hizmet veriyorsunuz. Belde halkına neye ne kadar gitti anlatacaksınız. Halka hesap vermek, hakka hesap vermek gibidir." dedi.

'Konya'daki 100 yılı aşkın yıldır bulunan Konya Lisesi'ni MEB nitelikli okul kapsamında çıkarıyor' diyen Kılıçdaroğlu, "100 yıllık okulsunuz, sizden önemli isimler çıktımı dedim. Çok dediler. Turgut Özal, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar bazıları. Konyalı kardeşlerime sesleniyorum, bize yeterince teveccüh göstermiyorsunuz. Sizin çocuklarınıza kim sahip çıkıyor? Size kim sahip çıkıyor, sorunlarınıza kim sahip çıkıyor? Siz size sahip çıkana sahip çıktığınız gün kurtulacaksınız. Kaç ülkede 100 yıllık okul var. Siz bu okulu hangi gerekçelerle nitelikli okul kapsamından çıkarıyorsunuz? Konyalı kardeşlerim düşünsünler, ben biliyorum. Yarın sandığa gittiklerinde haklarına sahip çıkanları mın savunacaklar, yoksa çocuklarının eğitimini engelleyen iktidarı mı savunacaklar?" diye konuştu.

Atanamayan bir kızımız atanamadım diye intihar etmiş diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun için söylüyorum, vallahi de billahi de bunların yatacak yeri yok. Ülkede sorunlar yumağı var. Astsubaylar diyor ki; Mevcut hükümet bize söz verdi. Görev tazminatı ve intibaklarını yapacağız dediler. Astsubaya haklar vereceğiz diye söz verdiler diyor. Biz de 100 binlerce kişi oy verdik. 100 gün için vaat verdiler. 3 yıl geçti hala sözünü tutmadılar. Kendimizi kandırılmış gibi hissediyoruz diyor. Sen öyle düşünme kandırıldın. Bunlar oy aldıktan sonra 5 sene yanımıza yaklaşmayın diyorlar. Biz söz verirsek yaparız. Size yaparsak herkes istiyor. Sandık geliyor, sandıkta dersini vereceksin. Demokrasinin ne olduğunu öğrenecekler."dedi.

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