Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12:05'te merkezi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 4.3 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER