Erzurum'un Çat ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasındaki Köseler köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti,10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.





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