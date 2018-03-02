İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erzurum Karayazı'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın edindiği bilgilere göre Erzurum'un Karayazı ilçesi Geventepe bölgesinde terör örgütü mensupların bulunduğu bilgisi üzerine Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada 4 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Erzurum-Karayazı İlçesi Geven Tepe Mahallesi'nde, , İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca bugün gerçekleștirilen operasyonda 4 PKK terör örgütü mensubu, 4 adet AK-47 kalaşnikof silah ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiștir. Bölgede operasyonlar halen devam etmektedir." denildi.

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