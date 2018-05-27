Olay bugün iftar saatinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaçırdıkları kızın kafasını kaldırım taşıyla kırdıkları ileri sürülen aile fertleriyle kız tarafı arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

200’e yakın kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesinin yaşandığı kavgaya ilk müdahale eden iki polis yaralandı.

Sol bacağı kırılan ve kafasından yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen araçların da kurşunların hedefi olduğu kavgada polis TOMA ile müdahalede bulundu.

2'Sİ POLİS 15 KİŞİ YARALANDI

2’si polis toplam 15 kişinin yaralandığı olayda çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Gerilimin devam ettiği mahallede polis geniş güvenlik tedbiri aldı.

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