Erzurum'da bir kayak merkezinde düzenlenen yarışlarda iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre yarışlar, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Milli Takım seçmesi için düzenleniyor. Seçmelerde çıkan kavgada sporcular birbirlerine kayak ve batonlarla vurdu, bıçak çekti. DHA'nın iddiasına göre kavga yarış sırasında bir sporcunun başka bir sporcuyu kasıtlı olarak engellediği iddiası üzerine çıktı. AA'da yer alan habere göre ise kavga sebebi henüz belirlenemedi.





Erzurum'da kayak yarışında bıçaklı kavga!

























Erzurum'da kayak yarışında bıçaklı kavga!

Diğer sporcular, antrenörleri ve yakınlarının da karışmasıyla büyüyen kavga sırasında kayak takımlarıyla darp edilen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, otel yetkililerinin ihbarıyla olay yerine gelen polislerce hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

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