SON DAKİKA! Esad, Rusya'da Putin ile görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, dün Rusya'ya gidip Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Reuters'ın haberine göre yapılan görüşmede, Kremlin'in açıklamasında Putin, Esad'ı Suriye'de terörizmle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti ve Suriye'de terörizmle mücadelenin bitmek üzere olduğunu belirtti.

Terörizmle mücadelenin sona ermesinin ardından Suriye'deki esas meselenin barışçıl siyasi uzlaşma olduğunu Esad ile paylaşan Putin, Astana zirvesini barış için önemli bir adım olduğunu ve Suriye'deki muhalefetle diyolog kurulmasına olanak tanıdığını söyledi.

Yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 22 ve 23 Kasım tarihlerinde Putin'in görevlendireceği özel bir heyetin Suriyeli muhaliflerle yapılacak görüşmeleri takip edeceğinin altı çizildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ise askeri ve siyasi desteğinden dolayı Putin'e teşekkür etti ve Suriye'de başlayacak diyalog sürecinde diğer ülkelerin müdahele etmemesinin sağlanması çin Rusya'nın desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Esad aynı zamanda, barışçıl siyasi uzlaşmayla ilgili herkesle diyaloğa ve işbirliğine açık olduklarını da ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri ve Suriye'deki bölgesel liderler de görüşeceğini açıkladı. Interfax haber ajansı Vladimir Putin'in bugün Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

Putin ile Esad arasındaki görüşmenin 4 saat sürdüğü belirtildi.