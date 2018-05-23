Esenyurtta bir AVM'ye müşteri götüren UBER sürücüsünün önü taksiciler tarafından kesilmişti.

Taksicilerin küfür ederek uyardığı UBER sürücüsünün titremesi ise cep telefonu tarafından kaydedilmişti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Görüntülerin ardından UBER sürücüsünün de şikayeti üzerine çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yakup Y. ve Sedat B.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan iki taksici serbest bırakıldı.





Yakup Y'nin kasten yaralama uyuşturucu yağma ve sahte kimlik bulundurma, Sedat B.'nin ise 4 yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi.

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