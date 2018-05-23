Fetullahçı Terör Örgütü'ne yurt genelinde art arda operasyonlar düzenleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakanlık çalışanlarına yönelik soruşturma başlattı, 11 kişi hakkında gözaltı kararı var. Yine Ankara'da FETÖ ile iltisaklı 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bir son dakika haberi de Konya'dan geldi. Konya merkezli 23 ilde 43'ü muvazzaf subay, 27'si daha önce askerlikten ihraç edilmiş kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltılar var.

ESKİ BAKANLIK ÇALIŞANI 11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nda görev yapmış 11 eski personel hakkında FETÖ'den gözaltı kararı çıkardı. Yapılan açıklamada, "Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;Ekonomi ve Aile Bakanlığı eski personeli 11 kişiye yönelik olarak şüphelilerin bylock kullanıcısı oldukları gerekçesi ile gözaltı kararı verilerek operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

KONYA MERKEZLİ 23 İLDE MUVAZZAF SUBAYLARA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının verdiği ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 43’ü muvazzaf, 27’si daha önce açığa alınıp görevlerinden ihraç edilen askerlerin yakalanması için harekete geçti. Konya merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltıların olduğu ve operasyonun devam ettiği belirtildi.

28 FETÖ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA SORŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/ PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 28 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek operasyon başlatıldı.

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