Eski MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Altınbaş, bağ evindeki kovanda bulunan arıların saldırısına uğradı. Olay yerinde hayatını kaybeden Altınbaş'ın cenazesi sabah ailesi tarafından bulundu.

İHA'nın haberine göre, Şahinbey ilçesi Cebeler Mahallesi'nde bağ evi bulunan eski MHP Gaziantap İl Başkanı Mehmet Altınbaş, ailesi ile birlikte akşam saatlerinde yemek yedi. Ailesini gönderen Altınbaş, bağ evinde kaldı. Altınbaş kovandan bal almak istediği esnada arıların saldırısına uğradı. Gece boyu Altınbaş'a ulaşamayan aile sabah tekrar gittikleri bağ evinde Mehmet Altınbaş'ı hareketsiz yatar vaziyette buldu. Mehmet Altınbaş'ın üzerindeki çok sayıda arıyı fark eden aile, olay yerine sağlık ve güvenlik güçlerini çağırdı. Sağlık ekipleri Altınbaş'ın öldüğünü belirlerken, jandarma ekipleri inceleme yaptı. Mehmet Altınbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından cenaze, öğle vakti toprağa verilecek.