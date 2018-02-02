FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak görülen Etimesgut Hava Alay Komutanlığı davasında karar çıktı.

Son dakika haberine göre, 14 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık için müebbet hapis cezası verildi.

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