Son dakika.. Euro yükseliyor. Dolar kaç lira? Dolar ne kadar

Dün ani bir yükselişle 3.90 civarını test eden dolar, bu sabah 3.8900/3.8920 seviyesindeyken 18:00 sularında grafiği aşağı çevirerek 3.8812/3.8825 civarına geriledi.
TL cinsi varlıklarda baskı devam ederken, dolardaki yukarı gidişin nedeni olarak analistler tahvil ihalesinin ardından tahvil ve fonlama faizleri arasındaki uyumsuzluğu gösteriyordu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise spekülasyonlara dikkat çekiyor.
Piyasalar dolardaki harekette TCMB'nin başlayacağını duyurduğu TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerinin detaylarını bekliyor ve şirketlerin ani döviz talebinin engelleneceğini düşünerek kısa vadede TL'nin destek bulması öngörülüyor.
Öte yandan döviz piyasalarında asıl hareket ise euro bazında yaşanmakta. Euro bölgesinde Almanya öncülüğünde üçüncü çeyrek büyümesinin ABD büyümesini geçmesinin ardından yatırımcılar Avrupa'da riskli varlık tutma konusunda daha rahat hale geliyor.
EURO 4.61 ÜZERİNİ TEST ETTİ
Euro görünümüne dair yatırımcıların iyimserliğinin artmasına paralel olarak euro/TL bugün 4.61'in üzerini test etti. Bu sabah saat 08:45'te 4.5855/4.5885 seviyesinde olan ve Türk lirası karşısında 4.6107'ye kadar yükselen euro, saat 18:00'da yüzde 0.17 artışla 4.5928/4.5944 liradan işlem görüyor.
Eurodaki kazanımları artıran bir diğer unsur da, finansal piyasaların gelecek yıl daha fazla faiz artışı yapılacağı açıklanmasına rağmen, ABD vergi planının çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğine yönelik endişelerden destek bulması oldu.
Piyasalar tarafından yakından izlenen ABD vergi yasa tasarısının iki ayrı taslağı Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edildi. Şimdi iki tasarının uzlaştırılması gerekiyor.
Analistler, euro/dolar paritesinin yükselmeye devam ettiğini, dolar endeksinin ise gerilediğini söyleyerek, sakin geçen günde eurodaki güçlenmenin euro/TL'de zirve seviyeleri görünmesine yol açtığını vurguluyor. Euro/dolar paritesinin yukarı giderken dolar/TL'de daha fazla aşağı hareket bekleyen uzmanlar Türk lirası üzerindeki baskının bunu engellediği kanısında.
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