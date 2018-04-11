Reuters'ın haberine göre Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), Doğu Akdeniz'den Suriye'ye karşı yapılabilecek olası hava saldırılarına ilişkin hava yolu şirketlerine uyarıda bulundu.

Öte yandan dün ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz’e sevk ettiği bildirildi. "USS Jason Dunham" ve "USS The Sullivans" destroyerlerinin de daha sonra gruba dahil olacağı belirtildi.

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