1 | 6

Ev alacaklara son dakika müjdesi! Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yeni vergi düzenlemesi ile tapu harcında oran binde 20'den 15'e düşürüldü. 31 Ekim'e kadar geçerli olacak düzenlemeyle konutta KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi. İşte ayrıntılar...