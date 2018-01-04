Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun için açıklama yaptı. Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandığını doğruladı.

İngiliz teknik adam, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda yarın Liverpool ile deplasmanda oynayacakları derbi maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Big Sam lakaplı menajer, "Cenk'in transferi konusunda anlaşma sağladık, detayları görüşüyoruz. Umarım onu Liverpool ile oynanacak FA Cup maçı için kadroya kaydedebilecek kadar vakit bulabilir ve işi resmiyete dökebiliriz." ifadelerini kullandı.

Allardyce, bir süredir tatilde bulunan milli golcü için "Bir süredir tatilde olduğunu biliyorum, bu yüzden maç eksiği olabilir. İlk 11'de oynatamayabiliriz ancak kulübede olmasını umuyorum. O yaş grubunda o kalitede bir santrfora ihtiyacımız vardı. Umarım Cenk, Everton'da başarılı olur." yorumunda da bulundu.

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