Malezya'da eski başbakan Necip Rezak yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Partisi 50 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan Necip Rezak geçtiğimiz ay yapılan seçimlerden yenilgiyle ayrılmıştı.

Malezya polisinin Rezak'ın evinde yaptığı aramada 273 milyon dolar değerinde nakit ve ziynet eşyası bulunmuştu.

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