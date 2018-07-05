Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan ve cansız bedeni bulunan Eylül Yağlıkara’nın babası İbrahim Yağlıkara, kızının mezarını yalnız bırakmamak için uzun bir süre daha köyden ayrılmama kararı aldıklarını belirti. Baba Yağlıkara, kızının Polatlı’ya taşınmayı çok isteğini ama nasip olmadığını belirterek, ikamet ettikleri Bursa’dan Ankara’nın Polatlı ilçesine taşınma kararı aldıklarını söyledi. Yağlıkara cinayetle ilgili Adli Tıp’tan gelen bilgilere göre, “Cani, yavrumu boğarak öldürmüş" dedi.
İHA'nın haberine göre, Polatlı’da kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, Eylül’ü defnettikten sonra tanıyan veya tanımayan çok sayıda vatandaşın halen köye gelerek taziyede bulunduğunu söyledi. Ayrıca çok sayıda kişinin telefonla kendisini aradığını belirtti.
Yaklaşık 12 yıldır Bursa’da bir halı firmasının bayiliğini yürüten İbrahim Yağlıkara, evi dahil her şeyinin Bursa’da olduğunu belirtti. Kızının sürekli Polatlı’ya taşınmak istediğini ama bunun ona nasip olmadığını kaydeden Yağlıkara, yaşanan bu olay sonrası ailesi ile birlikte Ankara’nın Polatlı ilçesine taşınma kararı aldıklarını söyledi. Yağlıkara, “Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için de uzun bir süre daha köye kalacağız” ifadelerini kullandı.
"CANİ YAVRUMU BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ"
Üzüntülü baba İbrahim Yağlıkara, cinayet ile ilgili açılan dava kapsamında Uğur K.’nın tutuklu olduğunu ve dün Uğur K.’nın annesi Huriye K.’nın da tutuklandığını belirtti. Baba Yağlıkara, Adli Tıp raporuna göre kendisine gelen ilk bilgileri de paylaştı. Baba Yağlıkara, “Cani, yavrumu boğarak öldürmüş” dedi.
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