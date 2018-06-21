Türkiye'nin, program ortağı olduğu F-35 projesi kapsamındaki ilk uçağın teslimatını Teksas Eyaleti’ndeki Fort Worth kentinde yer alan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenen tören ile aldı. Savunma Sanayii Müsteşarı Serdar Demirel de törende bir konuşma yaptı.

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınan ilk F-35 uçağı pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek. İlk uçağın ardından önümüzdeki günlerde 2. uçak, Mart 2019'da ise 3 ve 4. uçak teslim edilecek. Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD'de kalacak. Türkiye'ye teslim edilecek 5 ve 6. uçaklar ise Kasım 2019'da üretimlerinin tamamlanmasının ardından doğrudan Türkiye'ye gelecek.

HALİ HAZIRDA 30 UÇAĞIN SİPARİŞİ VERİLDİ

Teslim alınan ilk F-35 uçağı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyor. Sahip olduğu düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye, yıllara sari olacak şekilde 100 adet tedarik etmeyi planlıyor. Bu kapsamda hali hazırda 30 adet uçağın siparişi verildi.

F-35 Projesi, Türk Hava Kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını topyekun artırmanın yanı sıra Türk savunma sanayisi firmalarına yeni iş fırsatları yaratacak.

Aralarında Alp Havacılık, AYESAŞ, Kale Havacılık, Kale Pratt&Whitney ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin yer aldığı Türk havacılık ve savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen parçalar, ilk F-35 uçağından bu yana tüm uçaklarda yer alıyor.

TÜRKİYE'YE KASIM 2019'DA GELECEK

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezine de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığının aktivasyon çalışmaları devam ediyor. İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020'de burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

Uçağın teslim edilmemesi için bir süredir Amerikan Senatosu'da bazı Senatörler girişimlerde bulunmuştu. Savunma Bakanlığı Bütçe Yasa Tasarısı'nda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzesi alması nedeniyle F-35 teslimatı için çekinceler eklendi. Konuyla ilgili olarak Amerikan Savunma ve Dışişleri Bakanlığı 60 gün içinde rapor hazırlayacak.

Türkiye ile 2 değil 100 uçak anlaşması yapılmıştı. Uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

F-35 geliştirme programına 9 ülke ortak. ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka ve Norveç ile birlikte Türkiye'de ortaklar arasında yer alıyor. Bu ülkelerden Kanada, Danimarka ve Türkiye haricindekiler uçakları teslim almaya başladı. Bu 9 ülke arasında yer almayan Japonya, Güney Kore ve İsrail'de yabancı askeri satışlar kapsamında jetlerden teslim aldı.

ABD SENATOSU'NDA TESLİMATIN BLOKE GİRİŞİMİ

Teslim edilecek 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak.

ABD Senatosu'nun Savunma Yasası'na verdiği ve Türkiye'nin teslim almasını engelleyen son hali ise henüz Başkan Trump tarafından onaylanmadan önce bazı süreçlerden geçecek ve son hali öyle verilecek

Savunma Yasa Tasarısı'nın Türkiye ile ilgili bölümünde, “Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği” ve “Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın salıverilmesi gerektiği” iddia edildi. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının ABD ile Türkiye arasındaki ortak silah sistemlerini geliştirmeyi olumsuz etkileyebileceği ileri sürülen ve bu adımın NATO’daki ortak çalışabilirliği etkileyebileceği savunulan tasarıda, bu gerekçelerle F-35 savaş uçağı, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Cobra, H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçaklarının Türkiye’ye satılmasının bloke edilmesi gerektiği belirtildi.

Mevcut tasarının yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. ABD medyasında Savunma Bakanı Mattis'in, Kongre üyeleri ile satıştan yana temasta olduğu ve Trump'ın imzasına sunulmadan önce yasanın değişebileceği yorumları yer aldı.