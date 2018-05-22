Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba CNN Türk'ten Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Fakıbaba, yükselen fıstık fiyatları ile ilgili olarak, "Ben doktorum, param var. Gidiyorum, 10 ton fıstık alıyorum. Ramazan ayında doğal olarak tatlı üketimi artıyor. Bu da fıstık fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Sonra ben elimdeki 10 ton fıstığı piyasaya sürüyorum, fiyatlar yükseliyor. Doktor, doktorluğunu yapsın, herkes kendi işini yapsın. Bu konuyu konuştuk, tatlıya bağladık. Fıstık fiyatları 160 TL'ye düştü." dedi.

Fıstıklı baklava fiyatlarına da değinen Fakıbaba, "Ben bir babayım, cebimde de az param var. Çocuğumun canı da baklava çekti, ben param az diye o baklavayı almamazlık yapmamalıyım. Baklavacıların az gelirli insanlara yönelik çeşitleri de olmalı. İlla fıstıklı baklava olmamalı. Biz sosyal bir devletiz, az gelirli vatandaşlara da hitap edecek ürünler üretilmeli." diye konuştu.

Muharrem İnce'nin "çiftçilere mazotu 3 TL'ye vereceğim" vaadi ile ilgili soruyu yanıtlayan Fakıbaba, " 'Başbakanımız mazotun yarısı çiftçiden, yarısı bizden' dedi. İnşallah daha da müjdeler gelecektir. 2017'de başladık, mazotun ortalamasını aldık. Mazotun ortalama fiyatı 4 lira 70 kuruş, yarısı bizden dedik, ortalama fiyatı 2 lira 35 kuruş. Biz çiftçimize mazotun litresini 2 lira 35 kuruştan veriyoruz. Muharrem Bey, 'Bakan Bey, getir hesapları' derse, hesaplar ortada, görebilir. Yani biz, Muharrem Bey'in, bahsettiği fiyatın çok daha altında mazot veriyoruz. Pamukta şu kadar, fındıkta şu kadar mazot tüketiliyor. Bakıyoruz, 10 dönüm var, ona göre mazot desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini, Kudüs'e taşıması sonrası İsrail ile gerginleşen ilişkilerin Türkiye'yi nasıl etkilediğine dair soruyu yanıtlayan Fakıbaba, "Türkiye çok büyük devlet, bunun lafı olmaz. Onların bize ihracatı 38 milyon dolar. Olsa ne olur, olmasa ne olur?" dedi.

Sudan'a bağlı Semakin adasında tarım arazisi alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, "210 bin dönemde soya ve pamuk ekimine haziran'da başlıyoruz. Çok önemli bir alan, 7 milyona kadar çıkacak. 210 bin dönüme imzamızı attık. Hasatı inşallah ülkemize getireceğiz." diye konuştu.