SON DAKİKA Fatih Balat'ta bir binanın çatısında yangın!

Fatih'te 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Derviş Ali Mahallesi Zülüflü Sokağı'ndaki 3 katlı bir apartmanın çatı katında izolasyon ve tadilat çalışması yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, apartman tahliye edildi ve olay yerine itfaiye çağrıldı.

Paniğe sebep olan yangın itfaiye araçlarından uzatılan merdivenler aracılığıyla itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, vatandaşların yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını meraklı gözlerle izlediği görüldü.

Vatandaşlar, dumanının sonradan yoğunlaştığını, bunun üzerine itfaiyeye bilgi verdiklerini ve yangının itfaiye erlerince kısa sürede söndürüldüğünü anlattı.

Ambulans da olası zehirlenme ve yaralanmalara karşı hazır bekletildi.

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