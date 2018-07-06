Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini boğazın serin sularına attı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FSM Köprüsü’ne çıkan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre bekledikten sonra bir anda kendini boğazın serin sularına attı. Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik, deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.