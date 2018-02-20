Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde, 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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