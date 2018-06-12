Son dakika... Fatih'te cinayet: 3 kişi gözaltında

İstanbul Fatih'te bir binada yaşayanların "kötü koku" gelmesi üzerine polise haber verdiği olayda, eve giren polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde ardiye olarak kullanılan bölümde normalin dışında bir durumla karşılaştı. Alçıpanla yeni yapıldığı belirlenen bölümü kıran polisler Tunuslu olduğu öğrenilen ve hakkında kayıp başvurusu bulunan bir kişinin cesedi ile karşılaştı