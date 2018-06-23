Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den son dakika açıklamaları! Gelecek sezon hazırlıklarına erken başlayacaklarını dile getiren Terim, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla transferle ilgili flaş cümleler söyledi. UEFA yaptırımları nedeniyle transferde ellerinin kollarının bağlı olduğunu kaydeden Terim, ismi geçen Milik, Bacca, Imbula, Nuri Şahin gibi isimlerle ilgili konuştu.

21. şampiyonluğun öneminden bahseden Terim, "21. şampiyonluk, çok ayrı bir şampiyonluk. Tarih bu şampiyonluğu ayrı bir yere koyacak. Pek çok taraftarımızın bu konuda neler hissettiklerini de biliyorum. Önemli olan onların hayallerini gerçekleştirmekti. Bu hayalleri gerçekleştirdiğimiz için hepimiz çok mutluyuz." dedi.

UNUTAMADIĞI ANI AÇIKLADI!

Unutumadığı anın sorulması üzerine konuşan Terim, "Gençlerbirliği maçından sonra çok üzüldüm. Kimsenin bilmediği bir şey var; ben dönüş uçaklarında hemen maçı seyrediyorum. Seyredince daha çok üzüldüm. Son saniyede büyük takımların yapmaması gerektiği hataları gördüm. Ancak taraftar öyle bir iş yaptı ki, üzüntüyü daha çok hırsa, isteğe, çalışmaya ve ne olursa olsun kaybetmeme duygusuna çevirdi. Takım otobüsüne bindim, olağanüstü bir atmosfer vardı. Hangi duygularla anlatılır bilmiyorum ama müthiş duygulandım. O gün, yüreğime işledi." cevabını verdi.

GALATASARAY VE ŞAMPİYONLAR LİGİ...

Şampiyonlar Ligi'yle ilgili de konuşan Terim, "Galatasaray camiası, Avrupa'da olmaya alışkın. En son bıraktığımızda da Real Madrid maçı gibi hatıralarımız var. Oralara gelmek hatta oraları aşmak istiyoruz. Yalnız eğri oturup, doğru konuşmak lazım. Avrupa'daki takımlarla bizim aramızda çok fark var. Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir futbol her anlamda farklı bir hazırlık ve kapasite gerektiriyor. O ligde mücadele etmek bir ayrıcalık ve bu ayrıcalığın tadını çıkarmalıyız. Ama söylediklerim, karamsar bir tablo çizmesin. Benim hayalim belli yoksa. O hayal için çalışacağız. Daha da önemlisi o isteği, arzuyu gösterecek bir oyun için daha çok uğraşacağız. Real Madrid maçı, hatırlatmak isterim, o hatta daha iyisi niçin olmasın? Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyorum. İnşallah ona göre de hazırlanacağım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİNE TEPKİ!

Fatih Terim, Instagram açıklamasında "Bildiğiniz gibi UFEA'nın yaptırımları belli oldu. Gerek başkanın açıklamalarından gerekse yazılı ve görsel basının açıklamalarından hepiniz biliyorsunuz. Elimizi kolumuzu bağlayan maddeler var, açıkçası rahat değiliz. Şartlar ne olursa olsun yapabileceklerimiz var ve elbette ki yapacağız, bunu herkesin bilmesini isterim. Hepinizin içi rahat olsun. Bu arada transfer bahisleri var. 'Ben demiştim' demek için isim uydurma sezonu da başladı. Yazılan, son dakika geçilen, sanki sürekli bizim yanımızdaymış gibi takipçi kazanmak için uydurulan isimlere itibar etmemenizi rica ediyorum. İtibar etmeyin. Duyumculuk adı altında adını öne çıkarmaya çalışanların sizlere yaptığı kötülük, bizlere ise ihanet. Şimdilik sabırla rica ediyorum. Gelecek sefer bu kişileri ismiyle ifşa etmeyi düşünüyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili konuşmayı sürdüren başarılı çalıştırıcı, "Tek diyeceğim şu; mali koşullarımıza, UEFA kriterlerine, ihtiyacımıza, takım uyumumuza göre gece gündüz buradayız ekibimizle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Emeklerimizi hiçe sayacak duyumculardan ziyade bizim bizzat açıklamalarımızı bekleyin, rica ediyorum. Sizleri bundan sonra mümkün olduğunca çabuk bilgilendireceğiz. Açıkçası benim de hoşuma giden isimler de yazıyor basında. Ah keşke olsa da hemen alabilsek. Bir defa şampiyon olmuş mevcut kadromuzu korumak istiyoruz, koruyabilirsek. Bu arada yabancı sayısına baktığınız zaman çok fazla alma şansımızın olmadığını göreceksiniz. Bunları hesap ederken tabii taraftar hesap etmez, ister. Bunda hiç itirazım yok, bazen ben de istiyorum. Açıkçası bir şey söyleyeyim kendi ailemden, kızlarım 'Babacığım bunu alıyormuşsunuz' diyor, 'Benim haberim yok' diyorum, sonuçta onlar da bir taraftar. Milik var, Imbula var, Bennacer var, Nuri Şahin var, Bacca gibi isimleri uyduranlara selam gönderiyorum. Gönül onları hatta daha iyilerini almak ister ama koşullarımız belli. Lütfen biraz insaflı olun Allah aşkına." dedi.



