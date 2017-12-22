Süper Lig'in 16. haftasındaki 2-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası Igor Tudor'la yollarını ayıran, ardından seçimli olağanüstü genel kurul kararı alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fatih Terim'in dün gece Galatasaray'ın resmi Twitter hesabını etiketleyerek "Nerede kalmıştık..." yazmasının ardından Türkiye'de gündem bir anda değişti...

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 22, 2017

Sarı-kırmızılılar, efsanevi teknik direktörü Fatih Terim'le görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi, Terim az önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'le bir toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman sahasına da çıktı.

FATİH TERİM VE HAYATI...

Fatih Terim, 4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da doğdu. Ceyhanspor'da futbola başlayan Terim, Türkiye 2. Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak 1. Lig'e yükselen Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkat çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu.

1985 yılına kadar Galatasaray'da forma giyen Fatih Terim, tam 327 maça çıktı ve Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. 1985 yılında Galatasaray'da futbol kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyerine 1987-88 sezonunda Ankara takımlarından MKE Ankaragücü'yle başlayan Fatih Terim, o dönemki adıyla Türkiye 1. Ligi olan Süper Lig'de 34 maçta 10 galibiyet 12 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. Terim, sarı-lacivertlilerle ilk sezonunda 1,24 puan ortalamasını tutturdu.

Fatih Terim'li Ankaragücü, bir sonraki sezon 36 maçta 17 galibiyet 9 beraberlik 10 mağlubiyet elde etti ve ligi 6. sırada bitirerek büyük bir sükse yaptı.

Terim, A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına, Alman teknik direktör Sepp Piontek öncesi, 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel karşılaşmada çıktı. Terim, bu tek maçlık görevinin ardından 27 Ekim 1993-19 Haziran 1996 tarihlerinde ay-yıldızlı ekibi çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, daha sonra 17 Ağustos 2005-14 Ekim 2009 tarihlerinde ikinci döneminde Türk Milli Takımı'nın başında görev yaptı.

1989-1990 sezonunda 2. Lig takımı Göztepe'yi çalıştırmaya başlayan Fatih Terim, ilk maçında İnegölspor karşısında 4-1'lik galibiyet aldı. Terim yönetimindeki Göztepe, ilk 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 4 Nisan 1990'da millî takımdaki görevine odaklanmak için Göztepe'den istifasını açıkladı.

Terim, 1996'da Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçerek ay-yıldızlıları, tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası'na götürdü. 1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını da, gol bile atamadan yenilgiyle tamamlayarak elendi. Terim için bu turnuva kritik nokta oldu. Galatasaray Başkanı Faruk Süren ve kurmayları, 1996-96 sezonu için Fatih Terim'le anlaştı. İlk 3 haftada namağlup giden sarı-kırmızılılar, Kocaelispor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'ye evinde 4-0 mağlup oldu. Fatih Terim, yönetime istifasını sunsa da bu istek, Faruk Süren tarafından geri çevrildi ve devam kararı alındı. Galatasaray o sezonu 82 puanla en yakın rakibi Beşiktaş'ın 8 puan önünde zirvede tamamladı. Galatasaray ligde o sezon sadece iki maçta yenildi. Ligin 4. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Kadıköy'de oynanan mücadeleyi de 3-2 kaybetti ancak başka mağlubiyet almadı.

Lig dışında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanan Galatasaray, ertesi sezona da şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak girdi. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden sarı-kırmızılılar, ligi yine zirvede tamamlasa da Devler Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Galatasaray, o sezon Süper Kupa'da Beşiktaş'a 2-1 kaybetse de Türkiye T.S.Y.D Kupası'nda Beşiktaş'ı 6-0, Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek sezonu yine iki kupayla kapattı.

Ertesi sezon ligde sadece 2 kez bileği bükülen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu kez daha iyi sonuçlar aldı. B Grubu'nda bulunan sarı-kırmızılılar, Athletic Bilbao ve Rosenborg'u mağlup etti, Juventus'la gergin atmosferde geçen maçlarda rakibiyle iki kez berabere kaldı. Devler Ligi'nde 8 puan toplayan Galatasaray, lider Juventus'la aynı puanda olmasına rağmen Athletic Bilbao'ya son maçta kaybedince gruptan çıkmayı başaramadı. Sarı-kırmızılılar o sezonu 3 kupayla kapattı. Süper Lig'in dışında Türkiye Kupası ve T.S.Y.D Kupası'nın da sahibi oldu.

1999-2000 sezonu hem Terim hem Galatasaray hem de Türk futbolunun dönüm noktası oldu. Ligde sezona 2-1'lik Gaziantepspor mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra uzun maratonda sadece Fenerbahçe ve Altay'a kaybetti. Uzun maraton, 79 puanla şampiyonlukla noktalandı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 maçta sadece 1 puan alabilen Galatasaray, Almanya'ya, Hertha Berlin deplasmanına gitti. Sarı-kırmızılılar için ya tamam ya devam maçı olan bu mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa umutlarını son maça taşıdı. Galatasaray, nefesleri kesen Milan maçını, son dakikalarda Ümit Davala'nın penaltıdan attığı golle 3-2 kazanarak 7 puanla yoluna o dönemki adıyla UEFA Kupası'nda devam etmeye hak kazandı. Sarı-kırmızılılar önce İtalya temsilcisi Bologna'yı toplamda 3-2'lik skorla, sonra Alman devi Borussia Dortmund'u toplamda 2-0'lık skorla elemeyi başararak çeyrek finale çıktı. Fatih Terim ve öğrencileri, çeyrek finalde İspanyol temsilcisi Mallorca'nın konuğu oldu. Deplasmandan 4-1'lik galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Stadyumu'ndaki maçı da 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

LEEDS UNITED MAÇI ÖNCESİ ATMOSFER GERİLDİ

Galatasaray, yarı finalde İngiltere'nin Leeds United takımıyla eşleşti. Tarihi maç öncesinde iki takım taraftarları arasında İstanbul'da çıkan olaylarda iki İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti. Olaya karışan 20 sanıktan 7'si 3 ay 20 gün ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Taraftarlar arasında çıkan gerilim, maça da yansıdı. Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadeleyi 2-0 kazanarak rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar, İngiltere'deki mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılarak adını finale yazdırdı. Galatasaray'ın finaldeki rakibi yine bir İngiliz takımı olan Arsenal'di.

Daha önce Monaco'yu çalıştırdığı dönemde Galatasaray'a elenen Arsene Wenger, yıllar sonra karşılaştığı rövanştan da mutlu sonla ayrılamadı. Avrupa kupalarında finale kalan ilk Türk takımı olan Galatasaray, 17 Mayıs'ta ise Kopenhag'daki finalde, uzatmaları 10 kişi oynamasına rağmen, Arsenal'i penaltılarla yenen takım UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu.

GALATASARAY'DAKİ İLK DÖNEMİN SON MAÇI

21 Mayıs 2000'de İstanbulspor ile oynanan ve 1-1 biten maç, Terim'in Galatasaray'daki ilk döneminin son maçı oldu. Gelen teklifleri değerlendiren Terim, üç kupa kazandığı ayın son gününde Galatasaray ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 4 sezon süren ilk döneminde 12 kupa kaldırmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıl üst üste lig şampiyonluğunu kimselere kaptırmayan, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası şampiyonluğu elde eden Terim, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırarak, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve kariyerinin de zirvesine çıktı.

2000-01 sezonu öncesinde İtalya temsilcisi Fiorentina'nın başına geçen Fatih Terim, köklü takımla 20 maça çıktı ancak Fiorentina macerası kısa sürdü. Terim, daha sonra dünya devi olan Milan'ın başına geçti. Kırmızı-siyahlılarla 14 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alan Fatih Terim'in görevine son verildi ve İtalya macerası kapanmış oldu.

GALATASARAY'DA 2. FATİH TERİM DÖNEMİ

Galatasaray'ın rahmetli başkanlarından Özhan Canaydın, 2002-03 sezonu öncesinde takımı Fatih Terim'e emanet etti. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne 2-0'lık Lokomotiv Moskova galibiyetiyle iyi başlasa da daha sonra Barcelona, Club Brugge mağlubiyetleriyle sadece 4 puan toplayabildi. Ligde şampiyonluk umutlarını 33. haftadaki Beşiktaş mücadelesine kadar taşıyan sarı-kırmızılılar, Sergen Yalçın'ın son dakikalarda attığı golle kaybetti. Ertesi sezon da beklentileri karşılamaktan uzak bir görüntü çizen "İmparator" lakaplı çalıştırıcı, ligde de üst üste puan kayıpları ile yarıştan kopan Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

Fatih Terim'in 2000 yılında yollarını ayırdığı Galatasaray'la yeniden buluşması, 2002-03 sezonunun başında oldu ancak yaklaşık 2 sezon süren bu macera hayal kırıklıklarıyla akıllarda kaldı. Sarı-kırmızılı ekipte başkanlığa seçilen Özhan Canaydın'ın, ''Gönülerin teknik direktörü'' olarak yeniden göreve getirdiği Fatih Terim, büyük beklentilerin yaratıldığı sezonda takımıyla ligde ve Avrupa'da varlık gösteremedi.

Terim yönetimindeki ikinci dönemde, ilk sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ligi ikinci sırada bitiren, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Malatyaspor'a elenerek veda eden Galatasaray, final oynama hedefiyle çıkılan yolda ise Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı. Ayrıca bu sezonda ezeli rakip Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık farkı yenilgi de akıllardan silinmedi.

Galatasaray'la 2003-04 sezonuna kötü başlayan Fatih Terim, ligde alınan başarısız sonuçlara ek olarak, Türkiye Kupası'na Çaykur Rizespor'a 5-0 yenilerek veda ederken, Avrupa'da yine bekleneni veremedi. Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak 2000 yılında olduğu gibi yine UEFA Kupası'na giden sarı-kırmızılı takımın, ümitlerin yeniden canlandığı bu kulvardaki ilk rakibi Villarreal'e turu vermesi sonrası Terim'den de ayrılık sinyalleri geldi.

Sezonun tamamlanmasına 8 hafta varken görevini bırakmak zorunda kalan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipteki 2. dönemini bu şekilde tamamlamış oldu. Terim'in ardından son haftalarda teknik direktörlük görevine, sarı-kırmızılı ekipte futbolculuğuyla efsane olmuş Gheorghe Hagi getirildi ancak sezonu 6. olarak bitirebilen Galatasaray, 2004-05 sezonunda Avrupa kupalarına dahi katılamadı.

2005'in Haziran ayında tekrar Türkiye milli Futbol Takımı'nın başına geçen Fatih Terim, 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde de takımı yönetmeye devam etti. Ancak İspanya ve Bosna-Hersek'in ardından üçüncü olan Türkiye millî futbol takımını 2010 FIFA Dünya Kupası'na taşıyamadığı için 19 Ekim 2009 tarihinde basın toplantısı düzenleyerek görevinden ayrıldığını açıkladı.

MİLLİ TAKIM DÖNEMİ

Milli takım ile Galatasaray'ı birlikte çalıştıran Terim, A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk maçına, Alman teknik direktör Sepp Piontek öncesi, 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel karşılaşmada çıktı. Terim, bu tek maçlık görevinin ardından 27 Ekim 1993-19 Haziran 1996 tarihlerinde ay-yıldızlı ekibi çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, daha sonra 17 Ağustos 2005-14 Ekim 2009 tarihlerinde ikinci döneminde Türk Milli Takımı'nın başında görev yaptı. Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın 90 yıllık tarihinde en fazla maça çıkan teknik adam unvanının sahibi. Türk Milli Takımı'nın 90 yıllık tarihinde 24'ü yerli, 18'i yabancı toplam 42 teknik adam görev yaptı. Terim, 92 maçla, en yakın meslektaşı Coşkun Özarı'nın 38 maç önünde yer alarak, Türk futbol tarihine geçti.

A Milli Takım, Fatih Terim'in üçüncü döneminde 43 maça çıktı. Ay-yıldızlı takım bu dönemdeki maçlardan, birini hükmen olmak üzere 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 7'sinde de berabere kaldı.

Milliler, 23'ü resmi, 20'si özel bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten doğan 69 gol atıp, 38 gol yedi. Türk Milli Takımı, söz konusu dönemde sadece 8 maçta gol yollarında suskun kalırken, 18 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

3. GALATASARAY DÖNEMİ

14 Mayıs 2011 tarihinde Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında toplam 2998 oy alan Ünal Aysal, seçimi rekor bir oyla kazanarak kulübün 34. başkanı oldu. Adaylardan Turgay Kıran 573 ve Mehmet Helvacı da 397 oy aldı. Ünal Aysal'ın yaptığı ilk açıklamalar, taraftarın takımın başında görmek istediği Fatih Terim'le ilgiliydi. Aysal dışında camianın ağır isimleri de takımın başına geçmesi gereken kişi olarak Fatih Terim'i işaret etti. Efsane başkanlardan Faruk Süren, 16 Mayıs 2011 tarihinde Habertürk TV'de "Bana sorarsanız muhakkak Fatih Terim ile bir anlaşma yapar, bu durumu düzeltmeye çalışırdım." açıklamasıyla, İmparator lakaplı çalıştırıcıyı işaret etti.

Başkanlık koltuğunu Adnan Polat'tan devralan Ünal Aysal'ın futbol takımını emanet ettiği Fatih Terim, kendisine güvenenleri üçüncü döneminde mahcup etmedi. Ligde 2010-2011 sezonunu 8. sırada bitiren ve başarısızlık adına pek çok rekor kıran sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırmayı başaran Terim, gerçekleştirdiği kadro revizyonuyla özlenen başarıların gelmesini sağladı. Geride kalan iki sezonda lig şampiyonluklarını kimseye kaptırmayan, TFF Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı üst üste iki sene kazanan Terim, geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımına çeyrek final oynatmasına karşın, üçüncü sezonunda henüz 5 hafta geride kalmışken görevinden alındı.

TOPLAMDA 16 KUPA KALDIRDI!

Galatasaray'ın başında 9. sezonuna start veren Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin başında bugüne kadar toplam 16 kupa kaldıran Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da baş mimarlarından biri oldu.

Terim idaresinde "Cim Bom", UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 6 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda rekorun da sahibi oldu.

Ünal Aysal'ın başkanlık görevine seçilmesinin ardından yaptığı en önemli hamlelerden biri olan ve 2011-2012 sezonu başında Galatasaray Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak üçüncü dönemine başlayan Fatih Terim, sportif açıdan oldukça başarılı iki sezonu geride bırakmasına karşın idari anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı.

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