Fatih Terim özlemi sona erdi! Galatasaray'da Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor yerine 1,5 yıllık anlaşma sağlanan Fatih Terim için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

KAP AÇIKLAMASINDA DÜZELTME, 1905 TL SÜRPRİZİ

Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Fatih Terim'in alacağı ücret ile ilgili düzeltme yayımladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir."

BASIN TOPLANTISI

Başında Godfather film müziği çalındığı dikkatlerden kaçmayan törende ilk olarak söz alan Dursun Özbek şunları söyledi:

Sayın Fatih Terim'in yuvaya dönüşünü tescil eden imza törenine hepiniz hoşgeldiniz. Olayı kelimelerle anlatmak çok kolay değil. Galatasaray'a ömrünü vermiş, bütün kariyerini hem sporculuk hem de çalıştırıcılık döneminde Galatasaray'la birlikte zirveye çıkmış, Galatasaray'ı zirveye çıkarmış, tabii Galatasaray'ın da Fatih Hoca'yla Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Böyle bir imza törenine şahitlik ettiğiniz için sizin de sevindiğinizi düşünüyorum.

"PARA ÖNEMLİ DEĞİL, BEN 1974'TE İMZA ATTIM"

Dursun Özbek: "Kamp dönemi öncesinde hoca eksikliğimiz vardı. Birçok şey yazıldı çizildi ancak bir gerçek vardı: Galatasaray'ın son haftalarda girdiği form düşüklüğünden sonra bizi şampiyonluğa taşıyacak tek aday sevgili Fatih Terim'di. Kendisine telefon ettim ve 'Buluşalım' dedim. 'Başkanım, emriniz olur nerede isterseniz buluşalım' dedi. Kendisine ne kadar ücret almak istediğini sordum, bana 'Başkanım bu laf ağzınızdan çıkmamış olsun. Ben Galatasaray'a 1974 sezonunda imza attım, para benim önemli değil. Burası benim yuvam' dedi.



"HOCAM MALİ DURUM BELLİ, 1905 TL VERSEK OLUR MU?

'Hocam Galatasaray'ın mali durumu önemli, size o zaman yıllık 1905 TL versek kabul eder misiniz?' dedim. 'Ne demek' dedi.

Fatih Terim ise ilk olarak şunları söyledi: "Herkese merhabalar. Sayın başkanımız çok güzel şekilde izah etti. İki şey konuştuk, biri ekonomiydi biri süreydi. Başkanım heyecandan herhalde süreyi unuttu. Müsade ederse sürenin önce 20 Ocak'a kadar, seçilirsiniz seçilmezsiniz, arkasında Mayıs 2018'e kadar diye aramızda konuşma geçti. Hayatım burada geçti. Zaman zaman ayrılıklar oluyor ne kadar isteseniz de istemesenizde.

Galatasaray'ın son aylardaki durumuna baktığımızda 'Neden olmasın?' diyen benim, 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dendiğinde elimi taşın altına sokmam gerektiğini düşündüğüm için buradayım. Acele etmeliyiz ancak telaşlanmamalıyız çünkü yapacak çok işlerimiz var. Genel olarak ilkleri yapmış böyle bir camianın, bir markanın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Başkan, ben, yönetim ve muhteşem Galatasaray taraftarı, Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak için buradayız. İki gün sonra çok da sevdiğim, renktaşımız olan Göztepe'yle, son maçın sonucu ne olsa dahi ilk yarının flaş takımı olan bir takımla oynayacağız.

IGOR TUDOR'A TEŞEKKÜR

"Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Bir an evvel kollarımızı sıvamalıyız, eksiklerimizi gidermek için... Bu arada Galatasaray'a hizmet etmiş sevgili meslektaşım Igor Tudor'a da hizmetleri için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

3 gün önce Dursun Özbek'in gerçekleştirdiği basın toplantısında Fatih Terim sorusuna renk vermeden cevap vermesi üzerine konuşan Dursun Özbek, "Konuşmamı net hatırladım, ben o gün bütün Galatasaraylılara çağrıda bulundum. Fatih hoca da onun içerisindeydi, bu bir. İkincisi bir şirket, bir kulüp düşünün bir projesi var. Gazeteci olarak o projeyi soruyorsunuz. Onu cevaplamak, açığa çıkarmak mümkün mü? Bugün açıklanması ihtiyacı olduğu için o gün cevap vermedim." ifadelerini kullandı.

"SOL BEKİMİZ YOK"

Takımda neler gördüğü, eksikler ve sol bek transferinin yöneltildiği soru üzerine konuşan Terim, "19-20 kişiyiz ve sol ayaklı sol bekimiz yok. Var olan da ameliyat oldu. Ama kadromuzdan birini tabii ki koyacağız. Ben prensip icabı sol ayaklı olmayan birini sol tarafa koymadım ama ilk defa bunu yapacağız herhalde. Şu iki gün içerisinde ne yapabilirsek onu yapacağız. 'Orası eksik bunu alalım, şurası eksik onu alalım'dan ziyade mevcut oyuncuların performansını yukarı çekmek daha önemli diye düşünüyoruz. Hakan Balta olsaydı bugün sol bek oynayacaktı ancak genç takıma gönderildiği, listede olmadığı için aramızda olamayacak. Ben ayrıca Nigel de Jong'u da antrenmana çıksın diye çağırdım" dedi.

ÜNAL AYSAL'A GÖNDERME: "ANTRENMANDA KALMIŞTIK"

Terim, kötü sonuçlar üzerine Türk Telekom Stadı'nda adının sürekli olarak tezahüratlarla anılması üzerine konuştu ve "Galatasaray'ın muhteşem taraftarına teşekkür ederim, son olarak ultrAslan'ın yaptığı da çok güzeldi. Galatasaray taraftarı mutluysa, kulüp başarılı gidecektir. Samimi olarak şunu söylemek istiyorum, isminizi ne kadar duyarsanız duyun kulübedeki her antrenör için empati yapmak gerekir. İsmini duymak tabii ki her insanın hoşuna gider ancak kulübedeki hocayı da düşünmek gerekir. 'Nerede kalmıştık?' dersen ben de 'Antrenmanda kalmıştık' derim. Antrenmanda haberi almıştım ben. Muhteşem taraftara sonsuz teşekkür ederim. Başkan ısrarla 18 Mayıs vurgusu yapıyor, neden olduğunu da hepimiz anlıyoruz. Galatasaray'ın seneye mutlaka Avrupa'da olması lazım, bunun için de sezon sonunda nerede olmamız gerektiği belli. Bazı yerlerde ihtiyaç olduğunu, söylenenle olan arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Futbol, sonuçta pratikler oyunudur. Ne kadar anlatırsanız anlatın sonucu almanız gerekiyor.



"KADROYA BİR İKİ İSİM EKLEYECEĞİZ"

Kadroya kaliteli bir iki isim ekleyeceğiz. Scout arkadaşlarımız ve yönetimimiz zaten çalışıp bir liste çıkarmışlar. Hep beraber oturacağız ve sol beke bir takviye yapamazsak Carole bizim oyuncumuz... Maçı oynamak istiyorum, birkaç gün içerisinde bir liste hazırlayacağız. Ama gerek derbilerde gerek diğer maçlarda Galatasaray'ın anlayışı üstünlük kurmak, 3 puan için her şeyi yapmak olacak. Bunun için de ne eksikse hepsini beraberce konuşacağız. Derbi, herkesin beklediği ve kimsenin kaybetmek istemediği maçlar. Bu bazen olmuyor. Kaybederken de o reaksiyonu göstermek benim için çok önemli. Galatasaray başkanı, camiası, taraftarı 'Ya kaybettik ama müthiş savaştılar, o ruhu ortaya koydular' diyebilmesi çok önemli..." ifadelerini kullandı.

YARDIMCILARI BELLİ Mİ?

Terim, yardımcılarının belli olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

3-4 gündür Emrah Bayraktar kardeşimiz yanımızda olmasını istedim. Yerli var yabancı var ancak devre arasına kadar bir araya geliriz. Galatasaray bir tutkudur, Galatasaray yaşanması gereken bir şeydir. Yolumuz kesişmiş, aynı yoldan gittiğimiz, bu camiaya hizmet etmiş birçok arkadaşımız var. Onlardan bu işe gönül vermiş arkadaşlardan bir grup yapmayı düşünüyorum. Yerli olur, yabancı olur ama böyle bir düşüncem var. Listeyi daha sonra başkanla ve yönetimle paylaşacağım. Antalya'ya gitmeden belli olur.

"TARİHE GEÇMEYİ SEVERİZ!" VE "NEREDE KALMIŞTIK" TWEET'ININ HİKAYESİ...

Terim, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine şöyle konuştu:

Uzun süre önce evde otururken Merve ve Buse, 'Babacığım, böyle bir şey olursa böyle duyuralım' demişlerdi. Ben de 'Başkanım, böyle bir huyum hiç yok ama müsade ederseniz böyle duyurmak istiyorum' dedim ve sağ olsun başkanım uygun gördü. Bilmiyorum bir hack'lenme falan olmuş ama ben yaptım. Bir gün böyle bir şey olursa diye Merve ve Buse'ye söz vermiştim. Tarihe geçmişiz galiba, tarihe geçmeyi severiz.

YENİ YÖNETİMİN GÖREV SÜRESİYLE İLGİLİ...

20 Ocak 2018'de gerçekleştirilecek seçimin ardından görevi devralacak yeni yönetimin süresinin kaç yıllık olacağının sorulması üzerine konuşan Dursun Özbek şunları söyledi:

Geçen basın toplantısında bunu cevaplamıştım. Bir seçim ihtiyacı oluşmuştu. Mayıs 2018, Galatasaray Sportif A.Ş. için çok önemli bir tarih. Seçim dönemi her şey mubah görülüyor ve bunları düşünerek 'Kim seçilirse seçilsin... Genel kurul bu işin üstüdür, kimi uygun görürse... El ele verelim ve Galatasaray Sportif A.Ş.'yi Mayıs 2018'e rahatla götürelim.' dedim. Ben koltuk sevdalısı değilim, seçimi bu yüzden erkene aldım. Hiç kimsenin bunu farklı noktalara çekmeye, itibarsızlaştırmaya çekmemesi lazım. Mayıs 2018'deki finansal duruma hedeflendik, tüm yönetim olarak. Buradan saymama gerek yok, birkaç tane sebep var. Ancak bütün Galatasaraylılar için tek bir sebep var. Başkanımızı seçelim ve onun arkasına kenetlenelim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile 4 ay boyunca o kişinin arkasında duralım. 4 ay ya! İstediğimiz amaca ulaştırmak için sebebi budur.



HEDEF, ESKİ BAŞARILARIN ÜZERİNE ÇIKMAK!

Dursun Özbek'ten sonra sözü alan Fatih Terim, geçen dönemleri ve gelecek dönemler için konuştu ve "Galatasaray bu ülkenin en önemli değerlerindendir. Şimdi kaldığımız yerden devam etme zamanı. Geçmişteki başarıların üzerine çıkmak için buradayız. Kaldığımız yer, yapacağımız işlerin başlangıç noktası olur umut ediyorum. Geçmişteki başarılarımızdan daha üstüne çıkan bir performans çizeriz inşallah. Muhakkak ki bu CV'ye sahip olmak çok önemli ancak yeni başarıları üstüne koymak çok daha önemli. Hep beraber el ele vererek çok daha güzel yerlere giderek birlikte yaşamak çok önemli." ifadelerini kullandı.

ERHAN TELLİ'DEN 'RAHAT MAÇ İZLEME' SORUSU

Dursun Özbek, Habertürk Spor Galatasaray muhabiri Erhan Telli'nin esprili bir şekilde yönelttiği 'Pazar akşamı herhalde ilk defa rahat bir maç izleyeceksiniz, hazır mısınız?' sorusuna "Galatasaraylı olup rahat maç izleyen bir Galatasaraylı tanımıyorum" dedi ve anısını anlatmaya başladı:

Ali Sami Yen'de seneler önce bir maçımız oynanıyor. Rakibimiz Eintracht Frankfurt. Heyecandan maçı duymak ve izlemek istemedim. Maçı ne dinlemek ne duymak istiyorum. Allah'ım... İki saat geçsin. Sokağa çıkıyorum, o sesi duyuyorum, heyecanlanıyorum. Arabaya atlayayım da Silivri'ye gidip iki devreyi bitireyim. Camları kapadık, gol olduğunda da bayrak sallıyorlar. Maç bitmiştir herhalde dedim. Davul zurna ses geliyor. Kesin kazandık dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım.

"EVET BU BİR MEYDAN OKUMA, HAYALLERİM VAR!"

Fatih Terim, geçmiş dönemki ayrılışının hatırlatatılarak bunun bir meydan okuma olup olmadığı sorusu üzerine "Güzel bir soru, evet bu bir meydan okuma. Ancak Galatasaray, benim için bir takımdan daha öte bir konumda. Devre arasında olmuş sezon sonu olmuş fark etmez. Galatasaray beni çağırdığında gelirim. Kariyerimi riske attım evet ancak ben kariyerimi Galatasaray'da yaptım. Kaybetmek beni bu yüzden üzmez. Başkan bana 'Galatasaray'ın size ihtiyacı var' dediği andan itibaren onu bir takım olarak görmezsiniz. 'Git' diyorlar gidiyoruz, 'Gel' diyorlar geliyoruz. Burası benimle özdeşleşmiş bir yer. Bu bir. İkincisi benim de bir takım hayallerim, rüyalarım var. Eksik olan bir şey var.Eksik olan şeyleri, denemek istiyorum. Israrla, inatla sürdürmek istiyorum. Ucuna kadar geliyoruz, büyük işler de yapıyoruz. Olmaz denilen hayallerimizi, Galatasaray'da gerçekleştirdik. 'Nasıl olur!' denen şeylerin hepsini yaptık. Belki de Allah söyletti." cevabını verdi.

"WENGER GİBİ 22 YIL KALSAM NE OLURDU DÜŞÜNMEDEN EDEMİYORUM"

Fatih Terim 4. kez göreve gelmesi ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

Size dünyanın her tarafı da istese camianızın istemesi çok farklı oluyor. 4. kez geliyorsam, demek ki hep buradayım. Bayern Münih'e baktığımızda Heynckes, sıkıştığı zaman gelebiliyor. 1996'da Arsene Wenger'le beraber geldik, 22. yılına gidiyor. Ben de o sürede kalsaydım neler olurdu düşünemiyorum. Benim de hatalarım oldu evet... Beşiktaş'ı burada tebrik ediyorum, Şenol Güneş iyi şeyler yapıyor. Başakşehir ve Fenerbahçe de şampiyonluğun adaylarından. Göztepe ve daha birçok takım var. Ancak dikkatimi çeken şey Anadolu takımlarının hemen hemen hepsinin bir şeyler yapabilecek potansiyelde olması. Akhisarspor geliyor zaman zaman enteresan işler yapıyor. Şampiyonluk adayları ne kadar çok olursa zevkin o kadar artacağını düşünüyorum. 1996'da göreve geldiğimde çok fazla yabancı antrenör az Türk vardı, bugün daha fazla Türk antrenör var. Bu da geldiğimiz noktanın özeti.

Başarılı çalıştırıcı, 1996'daki Fatih Terim'le 2017'deki Fatih Terim'in aynı heyecanı olup olmadığı sorusuna "Bunu başkana sorsanız daha doğru olurdu. Heyecan hissetmesem, 'Bana müsade' diyecek kadar erdemli bir insanım. Eskisinden daha heyecanlıyım dediğim gibi hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum." ifadeleriyle yanıtladı. Terim, puan hedefi olup olmaması üzerine ise şunları söyledi:

Evet, 4 mağlubiyetimiz var. Dilerim bundan sonra hiç olmaz. Oyun anlayışımızı en kısa zamanda oturtarak sahada iyi işlere imza atan Galatasaray ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Şampiyonluklar her zaman sizin çok iyi gitmenizle olmuyor. Siz başarılı olmadığınız da rakip başarısızdır... Ümit ederim ki biz o hakkımızı hiç kullanmayız ve mutlu sona ulaşırız.

"Florya'yı bıraktığınız gibi buldunuz mu?" sorusu üzerine konuşan Terim, "Ara kampın dönüşünde Florya'yı tanıyamayacaksınız. En azından biz tanıyamayacağız. Herkes elinden geleni yapmış ancak orayı biraz hareketlendireceğiz. Florya'dan başarı beklerken Florya'yı yeni taşıyacağımız dünyanın en iyi spor merkezlerinden birine hazırlanacağız. Florya, diğer yerler kadar önemli esasında. Elimiz değecek Florya'ya bundan, şüpheniz olmasın."

ARDA TURAN'LA İLGİLİ...

Fatih Terim, Arda Turan'ın söz konusu transferi üzerine yöneltilen soruya "O başkanla yönetimin konusu, ben az önce imza attım. Benim öyle bir konum yok." cevabını verdi.

"NEREDE KALMIŞTIK" ATKISI

İmza töreni sonrasında başkan Dursun Özbek teknik direktör Fatih Terim'e 'Nerede Kalmıştık' atkısı hediye etti.

DÜN GECE GÜNDEME DÜŞTÜ!

2-1'lik Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'da erken seçim kararı da alınmıştı. Üst üste gelişmelerin yaşandığı sarı-kırmızılı camiada dün Fatih Terim'in attığı bir Tweet, Türkiye'nin gündemini değiştirdi! Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı etiketleyen ve "Nerede kalmıştık..." yazan Fatih Terim'le görüşmelere başlandığı haberi KAP'a düştü.

Fatih Terim bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi ve Başkan Dursun Özbek'le bir görüştürme gerçekleştirdi. Terim daha sonra 11:00'deki antrenmanda sahaya çıktı.

,

Türk futbolunun en kariyerli teknik adamı olan ve Galatasaray takımıyla birçok ulusal ve uluslararası önemli başarıya imza atan Fatih Terim, aradan geçen 4 yılı aşkın süreden sonra bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin başına geçti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 22, 2017

Galatasaray'da son olarak Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde görev alan ve 24 Eylül 2013 tarihinde sözleşmesi feshedilen Terim, sarı-kırmızılı futbolseverlerin Dursun Özbek yönetimine yoğun baskısıyla Florya'nın yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Terim'in görevden alınması ve yeniden bu koltuğa oturması arasında geçen 4 yıl 3 aylık süreçte, 6 farklı teknik direktörle çalıştı. Tecrübeli teknik adamın ardından sırasıyla Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor görev aldı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 22, 2017

TOPLAM 16 KUPA

Galatasaray'ın başında dördüncü dönemine başlamaya hazırlanan Fatih Terim, teknik adam olarak kırılması güç rekorlara imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin başında bugüne kadar toplam 16 kupa kaldıran Terim, Türk futbol tarihinin Avrupa'da kazanılan ilk başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunun da baş mimarlarından biri oldu.

Terim idaresinde Galatasaray, UEFA Kupası'nı kaldırarak Avrupa'da en önemli başarısını elde ederken, 6 lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 6 kez lig şampiyonluğu yaşayarak, bu alanda rekorun da sahibi oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 22, 2017

İLK DÖNEMİ BAŞARILARLA DOLU

Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından ve kaptanlarından biri olan Terim, sarı-kırmızılı takımdaki futbolculuk kariyerinde şampiyonluk kazanamazken, 4 sezon süren ilk teknik direktörlük döneminde tarihi başarılara imza attı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılması sonrası, Faruk Süren'in başkanlığı döneminde, 1996-97 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, 4 sezon boyunca sarı-kırmızılı takıma tarihinin en başarılı dönemini yaşattı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 4 sezon süren ilk döneminde 12 kupa kaldırmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıl üst üste lig şampiyonluğunu kimselere kaptırmayan, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası şampiyonluğu elde eden Terim, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırarak, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve kariyerinin de zirvesine çıktı.

Daha sonra Galatasaray'dan ayrılarak İtalya'nın Fiorentina takımının başına geçen Terim, ardından İtalyan devi Milan'da kısa süreli bir teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

İKİNCİ DÖNEMİ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Fatih Terim'in 2000 yılında yollarını ayırdığı Galatasaray'la yeniden buluşması, 2002-03 sezonunun başında oldu ancak yaklaşık 2 sezon süren bu macera hayal kırıklıklarıyla akıllarda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte başkanlığa seçilen Özhan Canaydın'ın, ''Gönüllerin teknik direktörü'' olarak yeniden göreve getirdiği Fatih Terim, büyük beklentilerin yaratıldığı sezonda takımıyla ligde ve Avrupa'da varlık gösteremedi.

Terim yönetimindeki ikinci dönemde, ilk sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ligi ikinci sırada bitiren, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Malatyaspor'a elenerek veda eden Galatasaray, final oynama hedefiyle çıkılan yolda ise Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı.

Ayrıca bu sezonda Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık farkı yenilgi de akıllardan silinmedi.

Galatasaray'la 2003-04 sezonuna kötü başlayan Fatih Terim, ligde alınan başarısız sonuçlara ek olarak, Türkiye Kupası'na Çaykur Rizespor'a 5-0 yenilerek veda ederken, Avrupa'da yine bekleneni veremedi. Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak 2000 yılında olduğu gibi yine UEFA Kupası'na giden sarı-kırmızılı takımın, ümitlerin yeniden canlandığı bu kulvardaki ilk rakibi Villarreal'e turu vermesi sonrası Terim'den de ayrılık sinyalleri geldi.

Sezonun tamamlanmasına 8 hafta kala görevini bırakan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipteki 2. dönemini bu şekilde tamamlamış oldu. Terim'in ardından son haftalarda teknik direktörlük görevine, sarı-kırmızılı ekipte futbolculuğuyla efsane olmuş Gheorghe Hagi getirildi ancak sezonu 6. olarak bitirebilen Galatasaray, 2004-05 sezonunda Avrupa kupalarına dahi katılamadı.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNDE GALATASARAY'I TEKRAR AYAĞA KALDIRDI

Başkanlık koltuğunu Adnan Polat'tan devralan Ünal Aysal'ın 2011-2012 sezonu başında futbol takımını emanet ettiği Fatih Terim, kendisine güvenenleri üçüncü döneminde mahcup etmedi.

Ligde 2010-2011 sezonunu 8. sırada bitiren ve başarısızlık adına pek çok rekor kıran sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırmayı başaran Terim, gerçekleştirdiği kadro revizyonuyla özlenen başarıların gelmesini sağladı.

İlk iki sezonda lig şampiyonluklarını kimseye kaptırmayan, TFF Süper Kupa'yı Fenerbahçe'ye karşı üst üste iki sene kazanan Terim, 2012-2013 sezonunda takımına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatmasına karşın, üçüncü sezonunda henüz 5 hafta geride kalmışken görevinden alındı.

Ünal Aysal'ın başkanlık görevine seçilmesinin ardından yaptığı en önemli hamlelerden biri olan Fatih Terim, sportif açıdan oldukça başarılı iki sezonu geride bırakmasına karşın idari anlaşmazlıklar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı.

Galatasaray'ın tarihindeki en kötü sezonlardan birini geçirdiği, sezonu 3 farklı teknik direktörle tamamlamak zorunda kaldığı 2010-2011 sezonunun ardından devraldığı futbol takımını tekrar ayağa kaldıran tecrübeli teknik adam, kazandırdığı 4 kupaya karşın iç çekişmelerin kurbanı oldu.

Son döneminde Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nı bir süre birlikte çalıştıran tecrübeli çalıştırıcı, sözleşmesinin sarı-kırmızılı kulüpte feshedilmesinin ardından Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla Türkiye Futbol Federasyonunda görev başı yaptı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 22, 2017

BEKLENTİLER YİNE YÜKSEK

Galatasaray'da dördüncü kez teknik direktörlük görevine getirilmesine karşın ilk kez sezon ortasında işbaşı yapacak olan Terim'den beklentiler yüksek.

Son iki sezonda şampiyonluk yarışının gerisinde kalan futbol takımını tecrübesiz teknik adamlara emanet etmesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dursun Özbek yönetimi, bu kez taraftarların beklentisini karşılarken, sezon başında önemli bir yatırımla oluşturulan kadroyu Terim'in başarıya taşıması ümit ediliyor.

