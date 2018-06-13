Fed faizleri 25 baz puan arttırdığını duyurdu. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki günlük haziran toplantısı sona erdi. FOMC üyeleri, oy birliğiyle 25 baz puan faiz artışına gidildiğini açıkladı. Fed, bu kararıyla faizleri yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekmiş oldu.

Fed mayıs ayında faizi değiştirmemişti. Fed'in 2018 yılı sonuna kadar 2 kez daha faiz arttırması bekleniyor. 2019 yılında 3 faiz artışı, 2020 yılında ise 1 faiz artışı öngörülüyor.

Fed toplantısından enflasyon tahmininde yukarı yönlü bir revize geldi.

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