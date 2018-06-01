Fenerbahçe'de 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek tarihi seçimli olağan genel kurul öncesinde başkan adayları son sözlerini söylüyor. Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, beIN SPORTS'a özel açıklamalar yaptı. Ali Koç'un sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Neden Ali Koç? Özlenen Fenerbahçe'yi tekrar oluşturacağız. Fenerbahçe'de artık yeni bir hikaye yazmanın ve yeni bir atılım döneminin zamanı. Çok büyük bir kitle dönüşüm, değişim, yeni heyecan, yeni umutlar istiyor... 5 senedir giderlerimiz gelirlerimizden daha fazla. Sırf faize çok büyük paralar ödüyoruz. Önceliğimiz sıcak para, 2. önceliğimiz sponsorluklar... Önümüzdeki dönemde sponsorlarımızın çoğu olmayacak."

"Fenerbahçe camiasının da elini taşın altına koyması gerekiyor. Kombinede bir tane satılmayan kalmayacak; talep, arzdan fazla olacak. Ben buraya Fenerbahçeli Ali olarak geliyorum ve elimden geleni yapacağım... Binlerce insanla görüştüm, 'Kimi getireceksin, kimi transfer edeceksin' gibi sorularla az karşılaştım. Felsefemizi insanlar anladı. Fenerbahçe'nin acil problemleri var!"

"Ne kadar global marka olursanız ekonominizi de o kadar artırabiliyorsunuz. Bırakın arayı kapatmayı, ara kapanmayacak kadar açılıyor."

"ÖN ELEMEDE SONUÇ OLUMSUZ OLABİLİR"

"Ön elemede sonuç olumsuz olabilir! Ben onun sözünü vermiyorum. Ben daha iyi bir yönetimin sözünü veriyorum. Biz şampiyonluk sayılarında öne geçip domine etmeliyiz."

"Biz diyoruz ki bu eşi benzeri olmayan aidiyet duygusu doğru yönetildiği zaman bizim kulüplerimiz o seviyeye gelebilir. €250-300M'lara çektiğimiz zaman kulüplerimiz tüm takımlarla baş edebilir."

AYKUT KOCAMAN'LA DEVAM EDECEK Mİ?

"Aykut Hoca ile de oturup konuşacağız. Listemizdeki hocalardan beş tanesi büyük takımlar tarafından kabul edildiler. Dünya Kupası zamanı transfer az oluyor biliyorsunuz. Haziran sonu veya temmuzun ilk haftası ana omurgayı oturtmak istiyoruz."

"Adaylığı açıkladıktan sonra altı aydır tüm maçları inceletiyoruz. Takım, oyuncu performansı ne kadar iniyor çıkıyor bakıyoruz. Bazı zaaflar çıktı önümüzde. FFP sıkıntısını unutmadan 110 oyunculuk havuz geliştirdik, mevki bazında bunları önceliklendirdik."