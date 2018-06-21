Aykut Kocaman'ın geçen sezon devre arasında üstünü çizdiği Ozan Tufan'ın La Liga ekiplerinden Girona ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Güneş'in haberine göre 2015 yazında henüz 20 yaşındayken Bursaspor'da 7 milyon euroya alınan milli orta saha oyuncusu, transfer listesine konuldu.
Menajerliğini Ahmet Bulut'un yaptığı Ozan, geçen sezon da birkaç İspanyol kulübüyle görüşmüş ancak transfer gerçekleşmemişti.
3 MİLYON EUROYA GİRONA'YA GİDİYOR
Fenerbahçe'ye 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euro bonservisle Girono'ya satılması bekleniyor.
N'KOUDOU KANATLANDIRACAK!
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Tottenham'ın Fransız kanat oyuncusu Georges-Kévin N'Koudou'yu gündemine aldı. Eski kulübü Tottenham'la hala güçlü bir ilişkisi bulunan Sportif Direktör Damien Comolli, 23 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.
Star'ın haberine göre; İki kanatta da görev yapabilen N'Koudou, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Burnley'de sadece 8 maçta şans bulabildi. Kariyerinde Nantes ve Marsilya formalarını da giyen Fransız futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro.
BARCELONA'DAN MÜJDE!
Fenerbahçe'nin Barcelonalı futbolcular için yaptığı girişimlerere dönüşler başladı. Bazı oyuncular için olumsuz haberler gelirken 3 isim için "Mümkün" cevabı geldi.
Takvim'in haberine göre stoperler Yerry Mina, Thomas Vermaelen ve sağ bek Aleix Vidal'in kiralanması için görüşmeler bir süre daha devam edecek. Bu 3 ismin en az ikisinin kiralanması bekleniyor.
Barcelona, Andre Gomes'i bonservisiyle satmayı düşünürken, Denis Suarez ise Barcelona'dan ayrılmak istemiyor. İspanyol golcü Alcacer Barça'da alternatif olarak kadrola tutulacak.
BOMBALAR PATLIYOR!
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Başkan Ali Koç ve ekibi büyük bir hırs ve enerjiyle mesai harcıyor. Cocu ile imzalar atıldıktan sonra Sarı- Lacivertli taraftarların merakla beklediği yıldız isimler bir bir açıklanacak.
Fransız sportif direktör Damien Comolli dün akşam Hollanda'da PSV Eindhoven'li yöneticiler ile bir araya gelerek teknik direktör Phillip Cocu'nun tazminatını görüştü. Yönetimin Cocu için resmi açıklamayı bugün yapması bekleniyor.
Takvim'in haberine göre Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Bamba ile 3 yıllık imza atılacak.
VAN GİNKEL'DE SORUN YOK
Bonservisi Chelsea'de olan merkez orta saha oyuncusu Marco Van Ginkel ise kiralık olarak kadroya katılacak.
Chelsea ve Van Ginkel ile olan görüşmelerin sorunsuz olak devam ettiği gelen haberler arasında.
YILDIZ KALECİ, FENERBAHÇE'YE YAKIN!
F.Bahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Ospina görüşmeleri menajerine pasladı. Kolombiya milli takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden 29 yaşındaki file bekçisinin gelen transfer tekliflerini değerlendirmesi için menajerine tam yetki verdiği bildirildi. Oyuncunun, kararını turnuva sonrası vereceği gelen haberler arasında.
MAX MEYER İDDİASI
Schalke 04 ile anlaşamayan ve Alman kulübünün sözleşme teklifini kabul etmeyerek bonservisini eline alan Max Meyer'in Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi. Son olarak Milan ile görüşmeleri sürdüren genç yıldız için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öne sürüldü.
İtalyan ekibinin Alman oyuncunun menaceri Parisi’ye senelik 4 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Yaşının genç olması, bonservisinin elinde bulunması ve yaklaşık 20 milyon Euro piyasa değeri olması nedeniyle Fenerbahçe’nin de bu rakamı teklif edebileceği belirtildi.
WILSHERE RESMEN BOŞTA!
Arsenal’de beklenen gelişme önceki gece yaşandı. Jack Wilshere, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İngiliz ekibiyle sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu.
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız orta saha oyuncusu, yeni takımıyla ilgili karar vermek için biraz düşüneceğini dile getirdi. Kanarya’nın gündeminde olan Wilshere için ülkesinden West Ham, Everton, Southampton, Crystal Palace ile İtalyan ekibi Milan devrede.
BİLETLERİ KESİLDİ!
Yeni transfer yapıp kadroda yer açmak için çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Fernandao'yu Wahda'ya satan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, 3 farklı başlık altında yolların ayrılacağı isimleri belirledi.
Buna göre ilk olarak 'kesin gitmesi gerekenler' listesi hazırlayan Fransız futbol adamı, bekleneni veremeyen Isla ve Kameni'yi bu kategoriye koydu.
Comolli, performansını orta halli bulduğu isimler Aatıf ile süpriz bir şekilde Mehmet Topal'ı da 'gönderilebilir' listesine aldı. 3. başlık olan 'ancak yüksek teklif gelirse' kategorisi ise Josef de Souza ve Giuliano'dan oluştu.
Yeni transferlere kaynak oluşturabilmek için bu iki futbolcunun yanına '10'ar milyon euro'nun üzerinde rakamların kabul edilebileceği' notunu düştü.
STOPERE BALBUENA!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kadrosuna bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler ilk icraatını gerçekleştirmeye çok yakın.
Corinthians'ın Paraguaylı stoperi Fabian Balbuena, son anda büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.
Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe’de Phillip Cocu’nun takımın başına geçmesiyle birlikte birçok genç oyuncunun forma bulma ihtimali de artacak. Özellikle geçen sezon Aykut Kocaman’ın takıma kazandırdığı Oğuz Kağan ve Eljif Elmas’tan daha fazla katkı alınacak.
Ayrıca Sion’da geçen sezonu kiralık olarak geçiren Salih Uçan için de benzer bir durum söz konusu. Kocaman ile yıldızı barışmayan futbolcunun bu sezon önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon sorun yaşadığı savunma hattını güçlendirmek için Deportivo'da forma giyen Raul Albentosa gündeme alındı. Bu transfer için 29 yaşındaki futbolcuyla ilk görüşmeyi yapan Fenerbahçe yetkililerin elini güçlendiren bir durum söz konusu.
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