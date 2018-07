Geçen sezon başında transfer edilen Kamerunlu Carlos Kameni ile forma rekabetine giren, ve özellikle sezonun ilk yarısında yediği hatalı gollerle eleştirilen 36 yaşındaki Volkan Demirel, kaptanlığını yaptığı kulüple sözleşme yeniledi! Süper Lig'in ikinci yarısında, ilk devreye göre bambaşka bir performans ortaya koyan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe ile nikah tazeledi.

2009-2010 sezonunun 25 ila 33. haftalarında 9 maç üst üste kalesini gole kapatan Volkan Demirel, 1978-1979 sezonunda Trabzonspor'un kalesini koruyan Şenol Güneş'in ligde 12 maç üst üste 1112 dakika gol yememe rekoruna da en çok yaklaşan isim olmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2002-2003 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten kaptanımız Volkan Demirel’le, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Volkan Demirel’le imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

Sportif Direktörümüz Damien Comolli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu bir transfer değil, devam etmektir. Yeni hocamız Phillip Cocu geldiği zaman Volkan’ın durumunu biliyordu fakat Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve aynı zamanda hocamız Volkan’ın bu takımda kalması gerektiğini düşündük ve inandık. Öyle de olduğu için mutluyuz. Öncelikle onu tebrik ediyorum. Volkan ile yaptığımız ilk toplantıda sadece onun durumunu ve sözleşmesini değil, genel olarak Fenerbahçe’yi ve Fenerbahçe’nin genç kalecilerini konuştuk. Volkan’ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti çünkü o kendisini değil Fenerbahçe’yi düşünen biri” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel ise yapılan anlaşmanın ardından, “Burada devam etmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta Başkanımıza, hocamıza, Damien’a... 1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir; mutluluk verici, gurur verici, onur verici… Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum” dedi."