Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Geçtiğimiz günlerde NTVSPOR’da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da MHK Eski Başkanı Sayın Mustafa Çulcu ve Sayın Çulcu’nun iddiaları ile mantık birliği taşıyan Habertürk Gazetesi haberi, sonrasında kulübümüz, bugün ise hakem camiasının tanınan isimlerinden eski hakem Sayın Deniz Çoban tarafından, Fanatik Gazetesi’nde MHK‘nin skandal hakem atamaları, Gözlemciler ve Temsilciler Kurulunun skandal hakem puanlaması tasarrufları ile ilgili önemli iddialar ortaya atılmıştır.
Sezon içerisinde bir çok kez, ikinci yarının başlamasından itibaren ise sık sık, aleyhimizde, tüm kamuoyunun gözü önünde yaşanan ve artık basit hakem hatası kavramı ile izahı mümkün olmayan tablo yukarıda sayılan haberler ile birlikte ele alındığında gerçekten de karşı karşıya olduğumuz durumun ne denli vahim olduğu ortaya çıkmıştır. Bu vahim tabloya karşın Türkiye Futbol Federasyonu bugüne kadar futbol kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapamamış, bunun yerine olayın vahametini kamuoyuna aktaran kulübümüzü, başkanımızı ve teknik direktörümüzü PFDK’ya sevk etmeyi tercih etmiştir.
Son olarak eski hakemlerimizden Deniz Çoban, Fanatik Gazetesi’nde, hakem gözlemcilerinin atandıkları maçlarda, maçı yöneten hakeme tam not vermediği takdirde bir daha uzun bir süre görev alamadıkları, verdikleri puan MHK tarafından beğenilmediği takdirde verdikleri puanı değiştirmeye mecbur bırakıldıkları, verdikleri notu değiştirmedikleri takdirde bir daha maç alamadıkları yönünde son derece vahim iddiaları gündeme taşımıştır. Deniz Çoban tarafından ortaya atılan ve esasen yukarıdaki iddiasından da vahim iddiası ise net hatalarda hakemleri temize çıkartan gözlemcilere yeniden görev verildiğidir. Bu iddia Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında net hata yapan hakemlere gözlemcileri tarafından tam puan verildiği gerçeği ile bir arada değerlendirildiğinde maçlarımızda yapılan hakem hatalarının bizzat MHK tarafından teşvik gördüğü sonucuna varılmaktadır. Bu durumda ise sportif yarışmaya dışarıdan, MHK tarafından müdahale edildiği ve şampiyonluk yarışının bu müdahale sonucunda etkilendiği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.
Karşı karşıya olduğumuz hadise; bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş ve artık aleniyet kazanmış bir skandaldır.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, MHK’ya güvenimiz kalmamıştır. Futbol kamuoyunun da bu haberler sonrasında MHK’ye güven duyması artık mümkün değildir. Tüm yönleri ile ortaya çıkan bu büyük skandal sebebi ile MHK’yi bir kez daha istifaya davet ediyoruz.
Buradan Türk Hakemlerine ve hakem gözlemcilerine sesleniyoruz: Görevinizi kişilere ve bu kişilerin telkinlerine göre değil, kurallara ve kendi vicdanınıza göre yapınız. Aksi takdirde sizleri manipüle etmeye çalışan insanlar bulundukları koltuklardan ayrıldıklarında, aleni suçlamalarla sizler yalnız başınıza karşı karşıya kalacak, kısa sürede elde tutacağınız statü uğruna yıllarca sürebilecek koskoca kariyerlerinizi tehlikeye atmış olacaksınız. Taşıdığınız ahlaki ve vicdani sorumluluklarınızın bir sonucu olarak kasti yanlışlarınızın vebali ömrünüz boyunca yakanızı bırakmayacak, hakkınızı yediğiniz milyonlar sizi hep kötü olarak anacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sizlerden ayrıcalık değil, hak edene hak ettiğini veren adil bir yönetim ve kurallara bağlı olarak görev icra etmenizi bekliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.