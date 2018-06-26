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EN AZ 6 OYUNCU İSTEDİ - Phillip Cocu'nun sportif direktör Damien Comolli'ye sunduğu raporda, en az 6 transfere ihtiyaç olduğunu aktardığı belirlendi. Hollandalı teknik adamın raporuna, "Bir kaleci, en az bir stoper, bir 8 numara, iki kanat ve bir forvet almalıyız" diye yazdığı belirtilirken, ihtiyaçların karşılanması için takım içinden de çalışmalar yapılabileceğine yer verdiği tespit edildi.