İŞTE COMOLLİ'NİN GÖRÜŞTÜĞÜ 5 İSİM
Fenerbahçe Sportif Dirktörü Comolli İngiltere'de kamp kurarak hedeflerindeki 5 futbolcu için girişimlere başladı. Bu 5 oyuncudan 2 ya da 3'üne imza attırılması hedefleniyor.
Fenerbahçe'nin hedefinde Ospina, N'Koudou, Van Ginkel, Locadia ve Vincent Jansen var.
Comolli'nin kiralama seçeneğinde biraz zorlandığı ancak bu engeli aşmak için görüşmelerine hız verdiği belirtiliyor. En çok ilerlemenin ise Janssen ve Van Ginkel'de yaşandığı da gelen haberler arasında.
Locadia'nın eski hocası Phillip Cocu ile çalışmak istediği ancak Brighton yönetiminin kiralama yerine satmayı tercih ettiği belirtiliyor. Bu yüzden satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masaya kondu. (Takvim)
9 YILDIZIN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ
Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu resmen açıklanmadan çok önce sarı-lacivertli takım için çalışmalara başlamıştı. Hollandalı teknik direktörün, takımdaki temel sorunları ve acil olan ihtiyaçları belirlemek üzere geçen sezonun neredeyse tüm maçlarını izlediği, yaptığı detaylı çalışmayı ise sportif direktör Damien Comolli'yle paylaştığı belirlendi. İşte 47 yaşındaki çalıştırıcının raporunda yer verdiği görüşlerden öne çıkan bazı ifadeler:
MAURICIO ISLA - Yaptığı hatalar tek kelimeyle korkunç! Kumaşı iyi ama bariz bir konsantrasyon sorunu var. Belli ki yeni şartlara uyum göstermekte zorlanmış. Devam edilmemeli.
NABIL DIRAR - Hücum anlamında takıma verdiği katkı sınırlı kalmış. Herhangi bir kanat oyuncusu da Dirar kadar katkı yapabilir. Onu kazanmaya çalışmak zaman kaybı olabilir. Satılabilir.
GIULIANO - Bu tarz oyuncular, Brezilya'da bile birkaç takımda oynuyor. Üstlendiği rol çok ağır. 8 numara veya kanat olarak kullanılabilir ama on numara için eksik. Kalabilir ama onun bölgesine transfer lazım.
ALPER POTUK - Çok enerjik ve hızlı bir oyuncu. Ancak sonuca odaklı oynamıyor. Üstlendiği görevin ona bü geldiği kesin. Kazanılabilecek bir oyuncu ama bu durum değişmesine bağlı.
MATHIEU VALBUENA - Topla çok oynuyor ve takımı defansif anlamda çok sıkıntıya sokuyor. Hücumdaki katkısı tabii ki inkar edilemez ama agresif rakipler karşısında takımın başına çok dertler açabilir. Gönderilmesi kayıp olmaz.
AATIF - Kanatta oynayacak artı hiçbir özelliğini göremedim. Basit oynaması, defansif katkısı iyi özellikleri ama benim sistemime göre yetenekleri fazla sınırlı. Kesinlikle satılmalı.
VOLKAN DEMİREL - Çok hata yapıyor. Beşiktaş'la oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart affedilemez. Hayatım boyunca hiçbir oyuncunun atılmak için bu kadar çok uğraştığını görmedim. Kalırsa yedek olur.
İSMAİL KÖYBAŞI - Takımın en istikrarsız isimlerinden biri. Defans hattında oynuyor ama defans yapmayı bilmiyor. İleri çıkışlarda geri dönüş sorunu yaşaması nedeniyle takımı çok zor durumlarda bırakıyor. Satılmalı.
EN AZ 6 OYUNCU İSTEDİ - Phillip Cocu'nun sportif direktör Damien Comolli'ye sunduğu raporda, en az 6 transfere ihtiyaç olduğunu aktardığı belirlendi. Hollandalı teknik adamın raporuna, "Bir kaleci, en az bir stoper, bir 8 numara, iki kanat ve bir forvet almalıyız" diye yazdığı belirtilirken, ihtiyaçların karşılanması için takım içinden de çalışmalar yapılabileceğine yer verdiği tespit edildi.
EN BÜYÜK SORUN KALEDE - Cocu'nun, özellikle kaledeki sorunun büyük olduğunu, kanatların çok verimsiz çalıştığını, orta sahada ise kaliteli ayak eksikliğine dikkat çektiği ifade edildi. Cocu, forvet ihtiyacının ise "acil" olduğunu bildirdiği kaydedildi. (Fotomaç)
L'EQUIPE DUYURDU! GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Grenier için Guingamp ile görüşmelere başladı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı lacivertliler Fransa Lig 1 takımlarından Guingamp'ta forma giyen orta saha oyuncusu Grenier'i listesine aldı. Fransız basınında yansıyan haberlere göre, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasına Fenerbahçe de dahil oldu.
Frikik ustası olan Clement Grenier, tekniği ile dikkat çekerken vuruş stili ile efsane futbolculardan Juninho'yu hatırlatıyor. (Skorer)
AATIF'I RESMEN İSTEDİLER
Atiker Konyaspor'a imza atan Rıza Çalımbay, transferde düğmeye bastı ve listenin başına eski öğrencisini yazdı. Fenerbahçe'den Aatif'ı takımında görmek istediğini ifade eden Rıza Çalımbay, "Aatif'ı Türkiye'ye ben getirdim, çok severim, takımımda görmek istiyorum" dedi.
JANNSEN GALATASARAY'A TEKLİF EDİLDİ
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Vincent Janssen'in menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildiği iddia edildi. Ancak UEFA'nın bütçe kısıtlaması nedeniyle bu transferin zor olduğu belirtiliyor. Zira Janssen'in kiralama+ücret olarak geçen sezon Fenerbahçe'ye maliyeti 5 milyon euro'yu bulmuştu. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK ÇALIM
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun büyük önem verdiği kanat transferi için aday isimlerden birisi olan Bernard'da önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertli yönetimin Beşiktaş'ın da istediği Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı futbolcu için yıllık ücret dışında kendisine imza parası teklif etmeye hazırlandığı bildirildi.
BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Fenerbahçe'nin yıllık 3.3 milyon Euro teklifte bulunduğu yıldız futbolcu için verilmesi planlanan imza parasının 4.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Bu teklifle Beşiktaş'ın bir adım önüne geçilecek.
BONSERVİS ÜCRETİ ZATEN YOK
Fenerbahçe'nin vereceği bu imza parasının bonservis ücreti olmadığı için UEFA ile imzalanan finansal fair play anlaşmasının "Sattığın kadar oyuncu alabilirsin" ilkesine de etki etmeyecek.
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