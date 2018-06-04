Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 37. Başkanı Ali Koç seçilmiştir.

Başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu, mazbatalarını 5 Haziran Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenecek törenle teslim alacaktır.

Mazbata töreni saat 18:00’de başlayacaktır. Taraftarlarımız, Fenerium Tribünü alt ve üst girişlerinden stada alınacaktır.

Basın mensuplarımız girişte kurum kartlarını göstermek kaydıyla törene katılım sağlayabilecektir. Kameralar Seçimli Olağan Genel Kurul’da olduğu gibi basın tribününden ya da protokol tribünü önünde bulunan platformdan yayın yapabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

Vefa Küçük

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanı"