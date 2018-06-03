Fenerbahçe'de tarihi seçim sona erdi ve Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu! 21 bin 350 üyenin oy kullandığı tarihi seçimde katılım rekoru kırıldı! Ali Koç, 20 yılı aşkın süredir görevde bulunan Aziz Yıldırım karşısında büyük üstünlük kurdu ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç tarihi zafer sonrasında ilk açıklamayı yapıyor! İşte Ali Koç'un sözleri:

"Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün genel kurulu hepimize hayırlı olsun. Nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum. Dereyi görmeden paçaları sıvamam. Buradan arkadaşlarla yemeğe gidelim dedik, yer bulamadım. Ben size teşekkür ederim, ben sizi tebrik ederim. Tebrik edecek o kadar çok kişi var ki... Ben sadece bu başarının vitriniyim. Hep inandım ve kim kazanırsa büyük farkla kazanacak dedim. Siz bana ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki... Çok emindik. Biz hiç kongre yapmadık, kongreler farklıdır dedik. Bu kadar güven az insana nasip olacak bir şey.

Bu yolda kimseye biat etmedik. Kimseden menfaat beklemedik. Hiçbir aynaya baktığımız zaman kendimizi sorgulayacağımız ilişkiye girmedik. Bir kampanya bu kadar organik olabilirdi. Sizin sayenizde. Bana dediler ki kongre başkadır, sokak başkadır. Ben de kongre taraftarlardır dedim. Ben de bu inançla gittiğim her yerde, bazı kongre üyelerini üzmek pahasına dedim ki; herkes yolcu, taraftar hancıdır. Bugün çok duygu yüklüyüm. Teşekküre başlasam sahura kadar kalırız. Bu sizin başarınız. Sizleri utandıracak bir şey yapmamak için ben ve arkadaşlarım çok titiz davrandık. Küçük bir ekibimiz vardı. Bu kadar az insanla mı dersiniz. Sizlerle yaptık, milyonlarla yaptık.

Öncelikle ekibimi sahneye davet etmek istiyorum. Sonra da yönetim kurulumuzu alacağız. Burada iki kişiyle başladık. Biri Burhan Karaçam. Var mısın dedim. Sonuna kadar varım dedi. Ancak onu hiç görmediniz. Çalışmaları yaptık hep beraber. Sonra Semih Özsoy. Onunla yönetim kurulundaydık. Çok haşır neşir de değildik. Ta ki 3 Temmuz'a kadar. Bu süreçte minimum hata yaptıysak, onun sayesindedir. Zekası, satır aralarını okumasıyla... Yolda tuzaklar da oldu. Biz hep dik durduk. Çünkü korkacağımız hiçbir şey yoktu. Hep Burhan ağabeye hem de Semih Özsoy'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. Öte yandan bir kısmını burada gördüğünüz arkadaşlarla yola çıktı. Tam zamanı şimdi sloganını onlar buldu. Sizlerle iletişim yapmamızı, bu arkadaşlar sayesinde yönettik. Ona göre adımlarımızı attık. Kendimize inandık ama her zaman mütevazı davrandık. Bu arkadaşlar ÜNİFEB'den. Fenerbahçe'nin aydınlık geleceğinden... Bir başarı varsa bu arkadaşlar sayesinde oldu. Simla Hanım, tam zamanı şimdi'nin hem şarkısını hem de videosunu yaptı. "

SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR...