Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un ilk hamlesi sportif direktörlük görevi için oldu. Ali Koç, sportif direktörlük koltuğu için Damien Comolli ile anlaşmaya vardı. 49 yaşındaki Fransız futbol adamı, bu akşam İstanbul'a gelecek. Comolli'nin göreve başladıktan sonra ilk olarak yeni teknik direktörü getirmesi bekleniyor. Bu hamlenin ardından Comolli'nin izlediği 100'ün üzerindeki oyuncu arasından transferler yapılacak.

Damien Comolli daha önce Arsenal, Tottenham, St. Etienne ve Liverpool kulüplerinde görev aldı.

Comolli, Ali Koç'un 1907 Derneği başkanlığı yaptığı sırada İstanbul'a gelip dernekte konuşmacılık yapmıştı.

13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi ve Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı.



1996 yılında Arsenal'da yedi yıl boyunca gözlemci olarak görev yapan Comolli; Kolo Toure, Emmanuel Eboue ve Gael Clichy gibi isimleri keşfetti. 2004 - 2005 yılları arasında ise St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin döneminde Fransız ekibi ligi 6. sırada tamamladı ve Fransa Kupası'nda da yarı final oynadı.



2005 - 2008 yılları arasında ise Tottenham'da futbol direktörlüğü görevini üstlenen Comolli, burada da Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Santos ve Younes Kaboul gibi dönemin önemli oyuncularını takıma kazandırdı.



2010'da ise Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli; Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique gibi oyuncuları takıma kazandırdı. Comolli, 2012'de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. Ancak İngiliz medyasında yer alan haberler, kendi önderliğinde yapılan transferlerdeki başarısızlık nedeniyle Comolli ile yolların ayrıldığı yönündeydi.