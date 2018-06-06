Fenerbahçe'de sportif direktörün ardından sıra takımın yeni hocasına gelecek. Fanatik'in haberine göre Fenerbahçeli taraftarların hayallerini süsleyen isimlerden biri ise Arsene Wenger.
68 yaşındaki teknik adam, 22 yıllık Arsenal macerasına bu sezon noktayı koydu. Bir süre dinlenmesi bekleniyordu ancak Wenger yaptığı son açıklamada, “Şimdiden futbolu özledim. Fazla ayrı kalabileceğimi sanmıyorum” ifadelerini kullandı.
Fransız hoca konusunda en büyük koz Damien Comolli olacak. İkili, 1996-2003 yılları arasında Arsenal’de 7 sene birlikte görev yapmıştı.
Wenger’in adı Real Madrid ile anılıyor. İspanyol devinin başka bir teknik adamla anlaşması halinde, 68 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe’yi tercih edebilir.
Yaşı ilerlemesine rağmen uzun soluklu bir projede yer almak isteyen Wenger için Sarı- Lacivertliler’in yeniden yapılanmasının mimarı olmak, ilginç bir seçenek olabilir.
Fransız teknik adam, geçtiğimiz hafta tatil için Bodrum’u seçmiş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen ile bir araya gelmişti.
LUIS ENRIQUE'Yİ WELLITON AÇIKLADI!
Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Ali Koç'un oturmasıyla birlikte yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu.
Fotomaç'ın haberine göre Aykut Kocaman ile görüşüp yollarını ayıracak olan Koç'un ilk hedefi boşta olan Luis Enrique.
Türkiye'yi yakından tanıyan ve Celta Vigo'dan Enrique'nin eski öğrencisi olan Welliton da Enrique'nin Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyor.
Türkiye'de Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor formaları giyen şu sıralarda ise kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah'ta sürdüren 31 yaşındaki forvet şunları söyledi:
Luis Enrique ile Celta Vigo'da birlikte çalıştım. Hücum anlayışını benimseyen bir teknik direktör. Onun Türkiye'ye gideceğini duydum, hatta anlaşmanın olduğunu bile söyledi.
4 İSMİ SORDU
Luis Enrique'nin Fenerbahçe'nin geçen sezon maç görüntülerini izlediği ifade ediliyordu.
Deneyimli hocanın 4 yerli futbolcu hakkında da geniş rapor istediği kaydedildi:
Freiburg'dan Çağlar Söyüncü, Celta Vigo'dan Emre Mor, Villarreal'den Enes Ünal ile Nimes'den Umut Bozok.
ARDA'YA SORU BOMBARDIMANI
Luis Enrique ismi Barcelona'nın eski futbolcusu Arda Turan'a da sık sık soruluyor.
Yolda Arda'yı gören sarı-lacivertli taraftarlar, "Luis Enrique geliyor mu?" diye Başakşehirli oyuncuya soruyorlar. Arda ise kendisiyle görüşmediğini belirterek cevabı bilmediğini ifade ediyor.
HEDEFTE SARRI VAR!
Teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İtalya’nın Napoli takımından ayrılan Maurizio Sarri’ye teklif götürdü.
Real Madrid ve Chelsea gibi kulüplerin de gündeminde yer alan 59 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübün teklifini düşünmek için süre istedi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yönetimin değişmesinin ardından teknik direktörlük konusunda arayışa giren Fenerbahçe, listesinin başına Napoli’nin eski tecrübeli çalıştırıcısı Maurizio Sarri’yi aldı.
İtalyan basınında çıkan haberlerde Sarri’nin gelecek sezon Real Madrid, Chelsea veya Fenerbahçe’yi çalıştıracağı belirtildi.
İngiliz ekibi Chelsea ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlamayan ve Rus kulübü Zenit’in teklifini reddeden 59 yaşındaki çalıştırıcı için Fenerbahçe de devreye girdi.
Sarı-lacivertli kulüp, Sarri’ye teklifte bulunurken, tecrübeli teknik adam düşünmek için süre istedi.
Sarri’nin geleceği Real Madrid’in vereceği karara göre belli olacak.
Fenerbahçe’nin yeni yönetimi, olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe’nin teknik direktör listesinde Barcelona’nın eski çalıştırıcısı Luis Enrigue gibi önemli isimlerde de var.
Teknik direktörlük konusunu en kısa sürede çözmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin, Sarri’yi ikna etmek maddi yönden de sınırları zorlaması bekleniyor.
ERSUN YANAL SÜRPRİZİ!
Fenerbahçe’de Ali Koç’un Aziz Yıldırım karşısında ezici bir üstünlükle başkanlığa seçilmesin ardından gözler sportif alanda yapılacak geniş çaplı operasyona çevrildi.
Ali Koç, seçimden çok önce sportif direktörlük konusunda Damien Comolli’yle anlaşmış, Fransız spor adamı hazırlıklara başlamıştı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, dün İstanbul’a gelen 46 yaşındaki Comolli bugünden itibaren resmen Sarı-Lacivertli kulüpte işbaşı yapacak.
Elinde birçok oyuncuya ait dosyalarla gelen Comolli, odasına yerleşir yerleşmez çalışmalara başlayacak. Başkan Koç ve yöneticiler, Comolli’yle yapılacak görüşmenin ardından ilk olarak teknik direktör konusunu masaya yatıracak.
Birkaç hocayla ön görüşme yapan Comolli, bu konuda gelinen noktalar ile şartları Koç ve ekibine iletecek.
İLK HEDEF YABANCI HOCA
Daha sonra da sportif direktörle yapılacak görüşmelerin ardından teknik direktör seçimi yapılacak. Şu anda teknik direktör konusunda yabancı isim ağırlık kazanıyor.
ERSUN YANAL SÜRPRİZİ
Bir süredir Türk ligini inceleyen Comolli’yle yapılacak fikir alışverişinden sonra rotanın yerliye kayması ihtimali de düşünülüyor. Koç yönetimi, yerlide karar kılınması halinde Ersun Yanal’ı da düşünebilir.
Aykut Kocaman’la devam edilme ihtimali ise çok düşük gözüküyor.
‘KOCAMAN’ GÖRÜŞME
Aziz Yıldırım seçimi kaybettikten sonra Fenerbahçe’de geleceği merak konusu olan teknik direktör Aykut Kocaman, bugün yeni başkan Ali Koç’la masaya oturacak.
Hem futbolcu hem de teknik adam olarak Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını yazdıran Kocaman’ın F.Bahçe’de kalıp kalmayacağı büyük oranda netleşecek. Bu zirvede dün İstanbul’a gelen sportif direktör Damien Comolli de olacak.
Görüşmede tüm detayların konuşulması beklenirken; Kocaman, takımla ilgili kapsamlı bir rapor verecek.
Başkan Ali Koç ile Fransız sportif direktör ise kafalarındaki oyun felsefesini ve kurmak istedikleri sistemi anlatacak.
Yapılacak bu toplantıdan sonra Aykut Kocaman’ın geleceğiyle ilgili olarak “Devam” ya da “Tamam” kararı çıkacak.
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