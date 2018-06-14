beIN Sports'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük için Hollandalı Phillip Cocu ile görüşüyor. Cocu'nun yardımcılığını Dirk Kuyt'un yapması bekleniyor.

İSMİ SIR GİBİ SAKLANIYORDU

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu sonunda sonuca bağlanıyor... Fenerbahçe'de ibre yabancı hocaya döndü. Sarı-lacivertlilerde Sportif Direktör Damien Comolli anlaşmaya vardığı ismi haftasonuna kadar açıklayacak. Comolli'nin görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü yeni teknik adamın isminin bugüne kadar hiçbir basın organında yazılmadığı belirtilmişti. Sır gibi saklanan ismin Phillip Cocu olduğu ortaya çıktı.

beIN Sports'un son dakika haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük için Phillip Cocu ile görüşüyor. Cocu'nun yardımcılığını Dirk Kuyt'un yapması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de kısa bir süre önce Leicester City'nin başında olan Claude Puel'in de ismi gündeme gelmişti.



AYKUT KOCAMAN'A TEŞEKÜR EDİLECEK

Comolli ve Başkan Ali Koç, Aykut Kocaman ile bir araya gelerek alınan kararı açıklayacak ve kendisine teşekkür edecek. Yeni teknik adamın açıklanmasının ardından transferde de düğmeye basacak olan sarı lacivertliler, listelerindeki isimlerle hızlı bir şekilde sözleşme imzalamaları bekleniyor.

Phillip Cocu kimdir?

Phillip John William Cocu, Hollandalı eski millî futbolcu ve teknik adam.

Daha önce AZ, PSV, FC Barcelona gibi takımlarda oynamıştır. Hollanda millî futbol takımı ile 101 maça çıkıp 10 gol atmıştır. Futbol kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Jazira Club takımında bitirmiştir.

Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında PSV Eindhoven'ın yardımcı antrenörlüğü ile başlayan Phillip Cocu, aynı zamanda Hollanda millî takımının da yardımcı antrenörlüğünü üstlenmiştir. 2012 yılına kadar bu iki görevde de bulunan teknik adam 2012-2013 sezonunda PSV Eindhoven'ın altyapı sorumluluğuna getirilmiştir. 2013 yılı haziran ayında PSV Eindhoven ile 4 yıllık anlaşma imzalayarak Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlüğe getirilmiştir.