Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, daha önce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Damien Comolli, Sportif Direktörümüz olarak önümüzdeki 3 yıl boyunca futbol şubemizdeki tüm futbol operasyonlarını yönetecek. Comolli aynı zamanda futbolcu izleme, işe alım, altyapı gelişimi ve yönetim kurulumuza tavsiye gibi konulardan da sorumlu olacak.
Yeni sportif direktörümüz Damien Comolli, konuyla ilgili websitemize yaptığı açıklamada “Tarihi ve gelenekleri olan böyle bir kulübün bir parçası olmaktan ve bu aileye katılmaktan dolayı çok mutluyum. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni dönemde, kulübümüzdeki herkes, tüm maçlarda stadımızın taraftarlarımız tarafından doldurulacağını görmek için sabırsızlanıyor. Daha önce bu statta birçok maç izledim, taraftarlarımızın tutkusunu ve yaratacakları atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Kulübümüzün Sportif Direktörü Damien Comolli ile ilgili olarak Başkanımız Sayın Ali Koç: “Damien Comolli uzun süredir irtibatta olduğumuz ve konuştuğumuz bir isim. Kendisi, Avrupa’nın çok önemli kulüplerinde görev almış, değerli bir futbol adamı. Uzun vadeli planlamalarımız çerçevesinde, hayal ettiğimiz Fenerbahçe futbol takımı için bir yola çıktık ve ilk adımlarımızı atmaya başladık. Damien Comolli’ye Fenerbahçe’de başarı, mutluluk ve şampiyonluk dolu yıllar diliyorum.” şeklinde konuştu.
Sportif Direktörümüz Damien Comolli’nin imza töreni ve basın toplantısı, 12 Haziran Salı günü saat 14:00’te, stadımızda bulunan 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir."
DAMİEN COMOLLİ KİMDİR?
13 Aralık 1972 doğumlu olan Damien Comolli, kariyeri boyunca antrenörlük, gözlemcilik ve futbol direktörlüğü gibi görevler üstlendi. Monaco, St. Etienne, Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi önemli kulüplerde çalıştı. 1996 yılında Arsenal’da 7 yıl boyunca gözlemci olarak görev yaptı. 2004-08 yılları arasında Tottenham’da futbol direktörlüğü yaptı. 2010 yılında Liverpool’da futbol direktörlüğü görevini üstlendi. 2012’de kulüpteki görevinden ayrılırken, bu kararını ailevi sebepler nedeniyle aldığını söyledi. İngiliz basını ise bu kararda son dönemde transferlerde istenen başarının sağlanamamasının da yattığını iddia etti.
FRANSIZ’IN KAZANDIRDIĞI YILDIZLAR
ARSENAL: Kolo Toure, Emmanuel Eboue, Gael Clichy
TOTTENHAM: Gareth Bale, Luka Modric, Vedran Corluka, Dimitar Berbatov, Alan Hutton, Kevin-Prince Boateng, Giovani dos Stantos, Younes Kaboul,
LİVERPOOL: Luis Suarez, Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique
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