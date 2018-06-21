Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı-Lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Phillip Cocu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. beIN Sports'un son dakika haberine göre; Hollanda ekibi PSV, Phillip Cocu'nun ayrılığını basın toplantısı ile açıklamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman'la yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'nin de yeni teknik direktör Phillip Cocu'yu resmen açıklaması bekleniyor.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre; PSV, Phillip Cocu'dan boşalacak teknik adamlık koltuğuna şu anda Avustralya Milli Takımı'nda kayınpederi Bert van Marwijk'in yardımcılığını yapan Mark van Bommel'i getirecek.

YARDIMCI WEERDEN

Phillip Cocu’nun yardımcı antrenörlüğünü Chris wan der Weerden yapacak. Weerden 2012 yılından bu yana PSV’de yardımcı hocalık görevini üstleniyor. Son 3 yıldır da Phillip Cocu ile birlikte çalışıyor. Weerden’in yanı sıra yerli bir hocanın da Cocu’nun yardımcılığını üstlenmesine kesin gözüyle bakılırken bu ismin kim olacağı ise henüz netleşmedi.

DAMİEN COMOLLİ 1 YIL TAKİP ETMİŞ



Sportif Direktör Damien Comolli’nin yaklaşık bir yıldır teknik direktör Philip Cocu’yu yakın takibe aldığı öğrenildi. Başkanlık yarışı hazırlıkları içerisindeki Ali Koç’un görüşüp anlaştığı Comolli daha o dönemlerde Philip Cocu’nun tüm maçlarını izlemiş ve gerekli tüm notları toplamış. Bunun sonucunda da Ali Koç’un başkanlığa seçilmesinin ardından da Comolli’nin Cocu ile görüşüp anlaşması fazla uzun sürmedi.

> BİR BAKIŞTA COCU

ADI SOYADI: Phillip Cocu

DOĞUM YERİ: Eindhoven (Hollanda)

YAŞI: 29.10.1970 (47)

ÇALIŞTIRDIĞI KULÜP: PSV

TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÖNEMİ



3 Eredivise şampiyonluğu

1 Hollanda Kupası

2 Hollanda Süper Kupası

FUTBOLCULUK DÖNEMİ



1 UEFA Süper Kupa

1 La Liga şampiyonluğu

4 Eredivisie şampiyonluğu

2 Hollanda Kupası

2 Hollanda Süper Kupası