Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, birçok teknik adamla görüşme yaptı. Son kararı Phillip Cocu oldu. 47 yaşındaki teknik adamın menaceri Rob Jansen ile İstanbul’da yapılan iki günlük pazarlıkların ardından her konuda anlaşmaya varıldı.
47 yaşındaki çalıştırıcının 1 yıllık ücreti olan 1 milyon Euro tazminat PSV’ye ödenerek bu iş bitecek. Phillip Cocu’nun bu hafta İstanbul’a gelerek 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
COCU'NUN 3 GÖZDESİ
47 yaşındaki teknik adam, transferde önceliği belirledi. Mutlaka bir forvet almaları gerektiğinin altını çizen Cocu, bir kanat bir de orta saha talep etti. Hollandalı çalıştırıcı isimleri de Comolli’yle paylaştı...
Hollandalı teknik adamın listesindeki 1 numara Marco van Ginkel. 25 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Lozano ile birlikte PSV’nin şampiyonluğunda en büyük pay sahibi oldu.
Cocu, Chelsea’den kiralık olan Hollandalı yıldıza kaptanlık pazubandını verdi. 47 yaşındaki teknik adam, Van Ginkel’i bu kez de Fenerbahçe’ye kiralamak istiyor.
Yıldız futbolcu, orta sahanın ortasında, oyunun iki yönünde de son derece başarılı bir isim. Geçtiğimiz sezonu 16 golle tamamlayan Van Ginkel, adeta Cocu’nun prensi...
SOLA FIRTINA BOLASİE
Fenerbahçe, geride kalan sezonda kanat oyuncularından hücumda beklediği kadar verim alamadı. Aykut Kocaman da Ali Koç ve Comolli’ye sunduğu raporda buna dikkat çekmişti. Cocu’nun önceliklerinden biri kanatlar oldu. Everton’ın yıldızı Yannick Bolasie, Hollandalı’nın ilk adayı.
Kongolu oyuncu, geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle beklentilerin altında kaldı. Ancak önceki sezonlardaki performansının yanı sıra güçlü fiziği ve süratiyle Phillip Cocu’nun en çok istediği futbolculardan biri konumunda.
PİVOT GOLCÜ BAS DOST
Phillip Cocu’nun forvetten iki önemli beklentisi var: Hava toplarında hakimiyet ve top saklama özelliğinin yüksek olması.
PSV’de Luuk De Jong’u kullanan Hollandalı, Fenerbahçe için ise vatandaşı Bas Dost’u istedi.
29 yaşındaki oyuncu, taraftarların antrenmanı basıp kendilerine saldırması sonrası Sporting ile sözleşmesini fesh etmişti. Bu konudaki kararı FIFA verecek. Dost tamamen boşa çıkmasa da piyasa değerinin çok altında bir rakama bonservisi alınabilir. (Fanatik)
FENERBAHÇE'YE GOL MAKİNASI
Cocu'nun, Feyenoord forması giyen ve 2016-17'de 32 karşılaşmada 21 gol atarak Hollanda liginde gol kralı olan Nicolai Jörgensen'i Fenerbahçe'de görmek istediği kaydedildi.
27 yaşındaki Danimarkalı santrforu çok beğenen Cocu'nun, bu futbolcunun transferi konusunda sportif direktör Damien Comolli ile bir ön görüşme yaptığı da bildirildi.
Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden 1.90 metre boyundaki Jörgensen'in Feyenoord ile sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Havadan ve yerden çok etkili olan Danimarkalı golcü, bu sezon ise Feyenoord formasıyla 34 maçta 13 gol atıp 3 asist yaptı. (Fotomaç)
HOLLANDA BASINI YAZDI
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblaad'ın muhabiri Maarten Wijffels, Cocu'nun muhtemel transfer listesini açıkladı.
Wijffels, aldığı duyumlara göre 47 yaşındaki çalıştırıcının stopere Jeffrey Bruma, sağ kanada Luciano Narsingh, forvete ise Jürgen Locadia'yı isteyeceğini belirtti. Hollandalı olan üç oyuncu da Cocu'nun eski öğrencisi.
ÖNCELİKLİ HEDEF KİRALAMA
PSV Eindhoven, Bruma'yı 2016'da 11.5 milyon euro'ya Bundesliga ekibi Wolfsburg'a, Narsingh'i 2017 ara transferinde 4.6 milyon euro'ya Swansea City'ye, Locadia'yı ise bu yılın başında 17 milyon euro bedelle bir başka Ada takımı Brighton'a sattı.
Fenerbahçe'nin bonservisleri yüksek olan üç oyuncu için kiralama girişiminde bulunması bekleniyor.
Narsingh'ten 18 maçta tek gol... 27 yaşındaki Narsingh sağ kanatta oynuyor. PSV'de görev yaptığı 4 sezonda 159 maçta sahaya çıktı. 27 gol 18 asiste imza attı. Geçen sezon ara transferde Swansea'ya gitti.
Bu sezon Premier Lig'de 18 maçta şans bulup, 1 gol attı. Sadece bir maçta 90 dakikayı tamamladı. Hollanda Milli Takımı'nda 19 maçta 4 golü var.
Bruma Wolfsburg'da aradığını bulamadı... 26 yaşındaki Bruma sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Yan mevkisi sağ bek. PSV'de 3 sezonda 125 maçta görev yaptı. Wolfsburg'a ciddi bir bonservis bedeliyle gitmesine rağmen beklediği oranda şans bulamadı. Bundesliga'da geçtiğimiz sezon sadece 11 maçta forma giyebildi. Gol ve asisti yok. Fiyatı 6 milyon euro'ya düştü.
Locadia üç maçta ilk 11'e girebildi... PSV'de 5 sezonda 62 gol, 18 asistle Cocu'ya önemli hizmette bulunan forvet Jürgen Locadia, ocak ayında 17 milyon euro'ya gittiği Brighton'da sadece 6 maçta oynadı.
Sadece 3 kez ilk onbirde sahaya çıktı, 90 dakikayı hiç tamamlayamadı. Premier Lig ve FA Cup'ta 1'er gol attı.
22 MİLYON EURO
Fernandao'yu 3 milyon dolar karşılığında satan Fenerbahçe, takımın as oyuncuları olmasına karşın Giuliano ve Josef'i değerini bulması durumunda satma kararı aldı.
Josef için Premier Lig kulüplerinden 12 milyon Euro civarında teklif geldiği biliniyor. Giuliano'ya ise Bundesliga'dan Wolsfsburg'un ilgisi var. Teklif 10 milyon Euro'yu bulursa satış gerçekleşecek.
Her iki futbolcudan toplam 22 milyon Euro gelir bekleyen Fenerbahçe yönetimi bu parayı kadro yapılandırmasında kullanacak. (Takvim)
WİLSHERE KAPIŞMASI
İngiltere'nin 'express. co.uk' sitesi, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Jack Wilshere'e 8 takımın talip olduğunu belirterek, 'Yazın en büyük transfer çekişmelerinden biri onun için yaşanacak' dedi.
Arsenal ile sözleşmesi iki hafta sonra bitecek olan 26 yaşındaki 10 numaranın yeni bir anlaşma yapmayı düşünmediği aktarılırken; West Ham, Everton, Crystal Palace, Wolves, Juventus, Milan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kuyrukta beklediği yazıldı.
Arsenal alt yapısında yetişen Wilshere, 2008'den beri A takımda yer alıyor. Geçtiğimiz sezon 38 maçta 2 gol 6 asist üreten oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da 34 kez oynayıp 2 gol kaydetti.
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