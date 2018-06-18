Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

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Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden 1.90 metre boyundaki Jörgensen'in Feyenoord ile sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Havadan ve yerden çok etkili olan Danimarkalı golcü, bu sezon ise Feyenoord formasıyla 34 maçta 13 gol atıp 3 asist yaptı. (Fotomaç)