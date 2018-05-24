Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik açılan davada itirafçı olan üsteğmen S.Ö., sohbete çağrılma şifresini anlattı. S.Ö., "İmam, beni ankesörlü ya da kontörlü telefonla arayarak, buluşma teklif etti. Şifreli şekilde 'Arabanın bakımı geldi' ve benzeri yalanlarla toplantı zamanını ve yerini belirleyeceklerini söylüyordu" dedi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, marketteki kontörlü telefon hattının HTS kaydı alınarak, yapılan analiz işlemlerinde üsteğmen S.Ö.'nün, 10 Şubat 2013 tarihinde şüpheli M.T.'nin telefonuyla ardışık arandığı tespit edildi. Örgütün 'mahrem yapılanması'nda görevli imamların arayarak, irtibat kurduğu konusunda kuvvetli şüphe oluşmasına üzerine S.Ö., 2 Şubat 2018'de gözaltına alındı. S.Ö., 'etkin pişmanlık' kapsamında bildiği ve gördüğü her şeyi anlatacağını söyledi.
FETÖ/PDY ile ilk irtibatının Bursa'da, 2001 yılında ortaokul 2'nci sınıf öğrencisiyken, olduğunu anlatan S.Ö., örgüttekilerin yönlendirmesi ve kendi isteğiyle askeri lise sınavına girdiğini söyledi. 2010'da Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğunu kaydeden S.Ö., "Piyade sınıfını istememe rağmen 4'üncü tercihim hava savunmaya verdiler. Sebebinin ise şimdiki eşim olan ve o dönem Ankara Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi olan E.Ö. ile aşk ilişkisi yaşıyordum; bunu öğrenmişlerdi. Hatta toplantılarda 'Kara Harp Okulu'ndan sorumlu imam' bana bu ilişkiyi sonlandırmamı istemişti. Bana mesleğimi ve ahiretimi kaybedeceğimi söylemişti. Ben bu duruma itiraz ettim ve evleneceğimi söylemiştim" diye konuştu.
DHA'nın haberine göre; Atamasının 2011 yılında Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanlığı Hava Savunma Taburu'na çıktığını aktaran S.Ö., burada sohbet toplantılarına katıldığını söyledi. 2014'te Diyarbakır'a tayin olduğunu anlatan S.Ö., şunları kaydetti:
"Burada göreve başladım. Erzurum'da beni teslim almaya gelen imam veya başka bir imam ankesörlü ya da kontörlü telefonla arayarak, buluşma teklif etti. 17- 25 Aralık süreci geçmişti. Şifreli şekilde 'Arabanın bakımı geldi' ve benzeri yalanlarla toplantı zamanını ve yerini belirleyeceklerini söylüyordu. Bu durum beni rahatsız etti. Kendisine 'Ben arabamın bakımını yaptırdım, bir daha beni aramayın' dedim ve telefonu kapattım. 1 dakika sonra tekrar aradı, bana 'Emin misiniz?' dedi. Kendisine 'Eminim, bir daha beni rahatsız etmeyin' diye yanıt verdim ve telefonu kapattım. Bu şahısla ya da başka bir örgüt mensubuyla bir daha irtibata geçmedim. 17- 25 Aralık süreci ve seçim dönemlerinde HDP'ye oy istiyorlardı. Ayrıca eşimin kıyafetlerini de sorun etmeye başlamaları etkili olmuştu. Beni yine ankesörlü veya kontörlü telefonla aradılar; ancak cevap vermedim. Benim FETÖ/PDY terör örgütü hakkında tüm bildiklerim bundan ibarettir. Tamamen dini duygularla girdiğim bu yapının terör örgütü olduğunu 17- 25 Aralık sürecinde anladım ve irtibatımı tamamen kestim."
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