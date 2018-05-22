Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağlayan FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmayı çözmeye başlaması ile örgütün Doğu ve Güneydoğu illerindeki mahrem askeri yapılanmasını deşifre etti. FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasının, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrenci şeklinde olduğu ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapasında ayrıca gözaltına alınan askerlerin FETÖ'den 'ardışık arama sistemini sulandırın' şeklinde talimat aldıkları da belirlendiği bildirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığına göre; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılğı'nın talimatı ile İl İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağlayan FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmayı çözmeye başlaması ile birlikte 15 ilde operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarla toplam 40 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarla birlikte gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri bilgiler ışığında iki ay süren çalışmalar sonucu, FETÖ'nün Doğu ve Güneydoğu bölge sorumlusu, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt ve Bitlis il sorumlularının belirlendiği öğrenildi.

MAHREM ASKERİ YAPILANMA DEŞİFRE EDİLDİ

Ardışık arama sistemi ile FETÖ'nün TSK yapılanması yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında aynı zamanda, örgütün mahrem askeri yapılanmasının ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Araştırmalar sonucu FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasının Genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrencilerden oluştuğu tespit edildi. Doğu ve Güneydoğu askeri mahrem yapılanmasının içerisinde 1 genel müdür, 4 müdür, 12 müdür yardımcısı, 28 öğretmenin görev aldığı belirlendi. Mahrem askeri yapılanmasının içerisinde yer alan ve ismi belirlenen kişilerin bazılarının yapılan operasyonlarla gözaltına alındığı bazılarının ise firari durumunda bulundukları bildirildi.

GENEL MÜDÜRDEN 15 TEMMUZ MESAJI

FETÖ'nün Doğu ve Güneydoğu askeri mahrem yapılanması içinde genel müdür olan ve şuanda cezaevinde bulunan kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde müdür ve müdür yardımcılarına mesaj atarak, sorumlu oldukları subaylara ve astsubaylara ulaşmalarını istedikleri ve onlara komutanlarının emirlerini dinlemeleri yönünde talimat verdiği ileri sürüldü. Yapı içinde bulunan kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da sorumlu oldukları askerlere çeşitli gizli haberleşme sistemleri üzerinden iletişimi sürdükleri belirlendiği öğrenildi.

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