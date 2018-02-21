DHA'nın haberine göre, FETÖ'den tutuklu yargılanan Dicle Üniversitesi Eski Rektörü Prof Dr. Ayşegül Jale Saraç ve Rektör Yardımcısı Prof Dr. Aytekin Sır tahliye edildi.

Dicle Üniversitesi'nde iki dönemdir rektörlük yapan Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, 20 Temmuz 2016'da YÖK tarafından görev uzaklaştırılmış ve aynı gün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin FETÖ/PDY'nin darbe girişimi soruşturması kapsamında rektörlüğe düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı.

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