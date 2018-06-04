Adalet Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı adayı Muharrrem İnce'nin FETÖ elebaşının iadesinde usül eksikliği olduğu iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "CHP heyetine bugün bilgilendirmede bulunuldu. Heyetin istediği evrakın incelenmesi sağlandı." denildi.

Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in usulüne uygun olarak istenmediğini iddia etmiş, Adalet Bakanlığı da evrakların incelenebileceğini belirtmişti. Bunun üzerine CHP'nin görevlendirdiği heyet bugün Adalet Bakanlığı'nda incelemelerde bulunmuştu.

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