Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı askeri darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ üyelerinin, ByLock haberleşme programını kullananların ve FETÖ destekçilerinin yakalanması için yurt genelinde operasyonlar devam ediyor. İşte 5 Ekim 2017 tarihli FETÖ operasyonları raporu...

Haberler anlık güncellenmektedir...

Son Dakika: Maliye ve Çalışma bakanlıkları çalışanı 133 kişiye gözaltı kararı. Gözaltına alınmasına karar verilenlerin 4'ü aktif görevde.

NEVŞEHİR'DE 1 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Nevşehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan öğretmen A.K. tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan öğretmen A.K. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. (DHA)

AKSARAY MERKEZLİ OPERASYONDA 18 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI



Aksaray merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 18 öğretmen gözaltına alındı.



Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Aksaray ve Ankara'da daha önce meslekten ihraç edilen 21 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.



Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)